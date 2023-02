Quando cambia l’ora a marzo 2023? Si spostano le lancette un’ora avanti o indietro, sarà l’ultima volta?

Tutti avranno notato che le giornate si sono allungate. Fa buio sempre più tardi e già alle 7 del mattino c’è luce. Nonostante faccia ancora freddo, però, c’è già chi pensa alla primavera e alle belle giornate (delle quali si vorrebbe godere appieno). La domanda che sorge spontanea è quindi: quando cambia l’ora a marzo? E ancora: “sarà l’ultimo anno in cui l’ora cambierà e poi ne verrà scelta una tra solare o legale”?

Ebbene, in tutta Europa si sarebbe dovuta adottare una sola ora (o legale o solare) in modo permanente già dallo scorso anno. Questo era stato deciso dopo una consultazione pubblica effettuata dalla Commissione Europea nel 2018.

Una soluzione definitiva, però, nonostante i proclami, ancora non è arrivata e così, salvo decisioni dell’ultima ora, il cambio a marzo ci sarà. Si passerà dall’ ora solare a quella legale. Ecco quando.

Il passaggio dell’ora quando ci sarà?

Entro aprile 2021 ogni Stato europeo avrebbe dovuto comunicare la propria decisione in merito all’orario da adottare.

Ciò però non è accaduto per cui ogni volta che si cambia l’ora ci si chiede se sarà l’ultima.

In merito al prossimo mese, l’ora legale tornerà nella notte (ore 2) tra il 25 e il 26 marzo per cui le lancette si dovranno spostare un’ora avanti e quindi alle 3.

Il cambio dell’ora da solare a legale per tutti sancisce l’inizio della bella stagione con le giornate che si allungano e le temperature che salgono sempre più. Molti attendono con attesa tale momento perché spostare le lancette in avanti genera un miglioramento dell’umore. Quell’ora di luce in più la sera ha infatti un effetto più che positivo.

Cosa fare contro lo stress per il cambio

Quando la si toglie, invece, c’è molta tristezza perché si ha l’impressione di trovarsi ancora di più al buio. La riduzione della luce, infatti, influenza molto lo stato d’animo delle persone.

Diverse persone hanno disturbi (tra cui quello del sonno) durante i primi giorni del cambio di ora (legale o solare) ma fortunatamente l’effetto dura solo pochi giorni.

Seguendo alcuni utili consigli, però, si può per vivere meglio il passaggio al nuovo orario.

Il primo è quello di prepararsi al cambio già due-tre giorni prima spostando le lancette dell’orologio indietro, venti minuti ogni giorno, cosicché per la domenica la propria sveglia avrà già l’ora esatta.

Un altro suggerimento è quello di andare a letto prima ogni sera, magari venti minuti prima, a partire dal giovedì. Inoltre si dovrebbe evitare di bere caffeina o bevande alcoliche nei giorni precedenti il cambio e sfruttare la luce del giorno per fare più attività fisica all’aperto.

