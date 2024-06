Ci siamo, Xiaomi ha reso finalmente pubblici gli smartphone che passano ad Android 15 e HyperOS 2.0, il nuovo sistema operativo e l’interfaccia utente si preparano a caratterizzare quelli che saranno i device più aggiornati della casa cinese. Sono in tutto 23 i modelli che riceveranno tale upgrade. Ecco di quali si tratta.

Il futuro è arrivato

Non ci sono più misteri in merito alla lista degli smartphone Xiaomi che riceveranno il grande aggiornamento per passare ad Android 15. Questo upgrade inoltre è particolarmente importante per la casa cinese poiché segna anche il debutto della nuova interfaccia personale, stiamo parlando di HyperOS 2.0.

Anche per questo motivo l’azienda asiatica è stata la prima a far partire i test delle versioni beta, così da trovarsi in vantaggio sui competitor per l’uscita del nuovo OS e preparare per il meglio l’interfaccia utente di cui vi abbiamo già accennato più volte. Quando si parla di aggiornamento si tratta di un argomento sempre particolarmente importante, poiché è grazie a questiche i device allontanano l’obsolescenza.

Ricordiamo che proprio di recente ad esempio WhatsApp ha smesso di funzionare su tanti device, questo perché gli smartphone in questione non erano più sufficientemente aggiornati da permettere all’app di funzionare correttamente. Ecco ricapitolati i device che non possono più utilizzare l’app di messaggistica in questione:

Apple

iPhone 6S

iPhone SE

iPhone 6S Plus

Samsung:

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy Xcover 2

Huawei

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend D2

Sony:

Sony Xperia M

ZTE

ZTE V956 – UMI X2

ZTE Grand S Flex

ZTE Grand Memo

Lenovo:

Lenovo A820

LG:

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus F5

LG Optimus L3 II

LG Optimus L7II

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L7 Dual

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus L2 II

LG Optimus L4 II

LG Optimus F6

LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus F7

Altri:

Faea F1THL W8

Wiko Cink Five

Wiko Darknight

Archos 53 Platinum

Smartphone Xiaomi pronti per l’upgrade

Ora però è tempo di passare a scoprire quali sono gli smartphone Xiaomi che effettueranno l’importante upgrade.

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14

Xiaomi 13T Pro,

Xiaomi 13T

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 12T

Redmi Note 13 Pro+ 5G

Redmi Note 13 Pro 5G

Redmi Note 13 Pro

Redmi Note 13 5G

Redmi Note 13

Redmi 13C

Redmi Note 12

Redmi 12 5G

Redmi 12

POCO F6 Pro

POCO F6

POCO X6 Pro

POCO X6

POCO M6 Pro 5G

Tra questici sono anche quelli di punta, come Xiaomi 14 Ultra, il Xiaomi 14 e il Xiaomi 13T Pro. Non mancano poi tanti modelli di fascia media. Ecco comunque la lista completa:

Il lancio per l’upgrade in questione è previsto nei mesi di settembre e ottobre e la precedenza sarà data ai device di punta e a quelli di uscita più recente. A seguire poi saranno aggiornati anche gli altri smartphone presenti in questo elenco con il rollato che seguirà nei mesi successivi.

