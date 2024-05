Brutte notizie per gli amanti chat messaggi in chat, l’app di messaggistica per antonomasia sta per far partire un nuovo ban. A breve infatti WhatsApp smetterà di funzionare su tanti smartphone. Stiamo parlando di ben 30 modelli che comprendono grandi brand del settore, come Apple e Samsung, solo per citarne alcuni. Il motivo? Non chiamatela obsolescenza programmata, bensì semplice incompatibilità con il nuovo che avanza. Come già spiegato in altre circostanze, infatti, i continui upgrade dell’app rendono l’utilizzo di questi device ormai incompatibile, o semplicemente obsoleto.

La data da segnare in calendario

Ecco quindi che il loro funzionamento non è più assicurato.

Manca davvero pochissimo, e coloro che sono possessori dei device interessati hanno quindi davvero pochi giorni a disposizione per evitare il problema e ripiegare con l’acquisto di un altro smartphone. La data da segnare in calendario infatti è il primo giugno, quindi tra soltanto cinque giorni. In questa data WhatsApp non funzionerà più bene su diversi smartphone ormai considerati obsoleti e quindi incompatibili con il corretto funzionamento dell’app del gruppo Meta. Come detto, sono tanti i marchi interessati del caso, per un totale di smartphone che supera i 30 modelli. Meta sta cercando di migliorare sempre più la sua piattaforma, portando maggiore sicurezza e prestazioni sempre migliori. Per questo motivo hardware ormai troppo vecchi non permettono più il corretto funzionamento dell’app.

Ricordiamo inoltre che WhatsApp ha avuto un onere non da poco da parte dell’Unione Europea, la quale l’ha riconosciuta app leader del settore insieme a Messenger, e per questo motivo dovrà avere standard sempre più più alti, oltre a garantire l’interoperabilità con le altre app. Ma cosa devono fare i possessori di smartphone che a breve non saranno più compatibili con la piattaforma in questione? Innanzitutto, possono provare ad aggiornare il sistema operativo.

WhatsApp non funzionerà più su questi smartphone

Se tale upgrade è disponibile tra le proprie impostazioni, si potrà rimandare il ban ancora per un po’ di tempo ed avere così qualche altra settimana a disposizione per passare a un nuovo device. Tale eventualità è comunque da prendere fortemente in considerazione, se si vorrà continuare a utilizzareancora a lungo.

Ciò detto, andiamo quindi finalmente a scoprire quali sono gli oltre trenta smartphone che a partire dal primo giugno non saranno più compatibili con WhatsApp. Ecco la lista a seconda delle aziende:

Apple

iPhone 6S

iPhone SE

iPhone 6S Plus

Samsung:

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy Xcover 2

Huawei

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend D2

Sony:

Sony Xperia M

ZTE

ZTE V956 – UMI X2

ZTE Grand S Flex

ZTE Grand Memo

Lenovo:

Lenovo A820

LG:

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus F5

LG Optimus L3 II

LG Optimus L7II

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L7 Dual

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus L2 II

LG Optimus L4 II

LG Optimus F6

LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus F7

Purtroppo non finisce qui, ci sono infatti anche altri device che dovranno dire addio a WhatsApp, ecco di quali si tratta:

Faea F1THL W8

Wiko Cink Five

Wiko Darknight

Archos 53 Platinum

