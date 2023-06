Quadri Berlusconi, quanto valgono? Ecco il parere dell’esperto

Da quando il leader di Forza Italia se n’è andato, la narrazione su di lui è esplosa. Ogni media si è occupato del Cavaliere, ma ora spuntano anche i quadri di Berlusconi, ossia le opere d’arte che erano in suo possesso, alloggiate nella sua villa ad Arcore. A svelare le somme di quello che è senza dubbio un ulteriore tesoretto è il venditore Alessandro Orlando, volto noto delle tv locali.

La parola all’esperto

Più che un venditore, Orlando rappresenta quella figura di confine che sta tra il presentatore televisivo e l’affarista. Si è occupato per tanto tempo di televendite e la sua specialità sono proprio i quadri. Questa sua mansione gli ha permesso di entrare in contatto con il Cavaliere, ed è infatti proprio lui che ha portato ad Arcore alcuni dei quadri che Berlusconi amava maggiormente. Ecco il suo racconto in merito alla sua esperienza con l’ex presidente del Consiglio:

“Era il 2018 ed ero in diretta come ogni sera dalle 21 all’una di notte. Attorno alla mezzanotte era prassi mettere all’asta il quadro più importante della sessione: quella volta avevamo un dipinto di un pittore fiammingo risalente a fine Settecento, raffigurante una Madonna con un bambino. Alzo la cornetta e il primo interlocutore si identifica come Silvio Berlusconi, offrendo 50mila euro. Io non gli credo e riattacco senza troppi problemi”.

Un vero e proprio colpo di scena nel racconto di Orlando, con Berlusconi che chiama per il quadro fiammingo senza alcun preavviso. Ovviamente, la reazione del conduttore è del tutto logica, chiunque infatti avrebbe pensato a uno scherzo. Il storia però prosegue con una nuova telefonata, stavolta da telefono fisso e direttamente in redazione. La voce femminile al telefono è quella di Marta Fascina. Per il presentatore è uno shock, ma non si perde d’animo e apre ufficialmente l’asta per il quadro olandese, poi aggiudicatosi proprio da Silvio Berlusconi per un valore di 62mila euro. “Sono andato io stesso ad Arcore a portarglielo, così ho avuto il piacere di fare la sua conoscenza”.

Quadri Berlusconi, quanto valgono oggi?

Dal 2018 fino alla sua morte, il rapporto tra Orlando e Berlusconi si è fatto davvero intenso, visto che il Cavaliere ha acquistato un numero enorme di dipinti dal televenditore. È lo stesso Orlando a raccontarlo: “Da me ha comprato oltre 2.500 quadri, rappresentanti prevalentemente figure sacre e nudi femminili, di cui oltre un migliaio provenienti dalla Russia“. Insomma, parliamo di numeri davvero incredibili, come incredibile. questo punto deve essere il valore di una tale collezione così numerosa. Ancora una volta abbiamo le parole di Orlando che ci svelano la possibile somma.

Insomma, quanto valgono i quadri di Berlusconi?

Probabilmente fare una stima precisa di tutta la collezione non sarà facile e bisognerà visionare i quadri con attenzione, ma secondo Alessandro Orlando il valore complessivo è di circa 3 milioni di euro.

In sintesi…

Insomma, ancora una volta si scopre un retroscena della vita dell’ex Presidente del Consiglio che senza dubbio non dispiacerà ai suoi eredi, visto che avranno modo di arrotondare ulteriormente il patrimonio con l’aggiunta di nuovi soldi tutti da ricevere.