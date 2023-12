Quattro fortunati vincitori potranno essere parte del pubblico di Sanremo 2024. Anche quest’anno la Rai mette sul piatto la possibilità di partecipare all’evento in quanto abbonati della tv del servizio pubblico nazionale. Ma come fare per partecipare al concorso e assistere alla kermesse canora che si terrà al teatro Ariston dal 6 al 10 febbraio 2024? Scopriamolo insieme.

Come partecipare?

Il requisito fondamentale per partecipare alla fortunata estrazione che regalerà l’ambito posto in platea per il festival di Sanremo 2024 è quello di essere in regola con il canone Rai.

Si tratta di una delle imposte più odiate dagli italiani, e diciamo che ogni anno la tv di stato prova ad indorare la pillola con questo festival tanto amato, uno show che in qualche modo ci permette di accantonare per una settimana i grandi problemi del paese. Proprio di recente ha fatto tanto discutere la decisione della Cassazione di rivedere la durata della prescrizione del Canone Rai , che ora è di ben 10 anni. Ma concentriamoci ora sull’ambito. Come fare per partecipare all’estrazione e fare parte del pubblico di Sanremo 2024?

Come detto, anche quest’anno saranno 4 i fortunati partecipanti che avranno un posto in platea. Ognuno di loro potrò inoltre portare con sé un accompagnatore e potranno soggiornare a Sanremo dal 10 all’11 febbraio per assistere alla finale in programma appunto sabato 10. La Rai provvederà alle spese di vitto e alloggio, oltre che del viaggio per raggiungere la città ligure. Insomma, un’occasione davvero ghiotta, visto che si tratta di una partecipazione completamente a costo zero per i fortunati vincitori. Oltre allo spettacolo, quindi, i vincitori potranno godere di una serata da passare nella città dei fiori e vivere da turisti un’esperienza senza dubbio indimenticabile. Sul sito ufficiale è possibile consultare il bando rilasciato dalla Rai per prendere visione del concorso nel dettaglio.

Pubblico Sanremo 2024, i requisiti

Veniamo finalmente ai requisiti richiesti. Come detto, quello di essere in regola con il pagamento del Canone Rai è conditio sine qua non per partecipare all’estrazione. Ma non è l’unico requisito richiesto. Il bando infatti è rivolto ai candidati abbonati nati non prima del 1° gennaio 1994. Si tratta quindi di partecipanti giovani, ossia massimo 30 anni. Se non si è in possesso di tale requisito, allora si può fare richiesta per un discendente, ossia un abbonato tv con un figlio o nipote con data di nascita compresa tra il 1° gennaio 1994 e il 31 dicembre 2007. Per presentare domanda di partecipazione occorre scrivere alla email [email protected] dal 10 dicembre 2023 ed entro il 10 gennaio 2024, indicando i seguenti dati:

Nome e cognome dell’abbonato

Codice fiscale

Recapito telefonico

Se invece si fa richiesta di partecipazione per il figlio o il nipote, come nel secondo caso previsto, allora si dovranno indicare le generalità di tale soggetto. Ricordiamo che è possibile indicare solo un figlio e/o un nipote. Per i soggetti minorenni, sarà consentita la partecipazione solo previa accettazione di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci (potestà genitoriale). Sarà presa in considerazione per l’estrazione solo la prima mail inviata, mentre tutte le altre saranno cestinate. La data da segnare in calendario per l’estrazione è fissata al 22 gennaio e sarà effettuata tramite la presenza di un notaio.

I punti chiave…