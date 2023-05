Prosciutto crudo a New York, ecco quanto costa secondo un influencer italiano

C’è chi fa la colazione da Tiffany e si gode i diamanti in vetrina mangiano un cornetto come Audrey Hepburn, chi invece va a New York per vedere quanto costa il prosciutto crudo. È l’esperimento tentato da un influencer italiano che ha pubblicato, come al solito, il risultato del suo test su TikTok.

Prosciutto crudo a New York, il caso da social

Ricordate l’esperimento del tiktoker inglese che venne fino a Milano per pagare una pizza meno di quanto l’avrebbe pagata a Londra? Stavolta il test è stato fatto da un influencer italiano, il quale è andato fino a New York per comprarsi un po’ di prosciutto crudo. Viviamo in un’epoca davvero difficile: i giovani di oggi ignorano completamente i grandi personaggi del passato e si rimbecilliscono giorno dopo giorno con video virali che visualizzano e condividono all’impazzato attraverso i loro smartphone. Cosa c’è di male in tutto questo? Niente, se non fosse per il fatto che un giorno saranno loro a gestire questo mondo.

Ma accantoniamo la nostra verve polemica per lasciare spazio a quella che è la notizia in sé. Insomma, quanto costa questo prosciutto crudo a New York? Da noi 1 kg può costare da 19 euro fino a salire a prezzi molto più alti, a seconda della marca, quindi in realtà già la domanda in sé è alquanto ambigua. Di che tipo di prosciolto crudo stiamo parlando? Entriamo finalmente nel vivo dell’esperimento. Innanzitutto, diciamo che l’influencer in questione, tale Piero Armenti, a New York ci vive, quindi non ci è andato appositamente, e questo quanto meno depone a favore della sua sanità mentale.

Il silenzio dei prosciutti

I prosciutti continuano a non parlare, proprio come sosteneva il buon Ezio Greggio nella sua vecchia parodia anni 90. Se potessero rispondere probabilmente direbbero: “Non lo sai che all’estero i prodotti sono più cari rispetto ai supermercati italiani?”. Sarebbe stata una risposta sensata che avrebbe archiviato la questione sul nascere. Gli influencer però vivono di questi espedienti per portare contenuti sui propri canali. Insomma, per non farla tanto lunga, Armenti ha comprato 200 grammi di prosciutto crudo e ha mostrato lo scontrino nel suo video.

Risultato? 18,15 dollari, che equivalgono all’incirca a poco più di 16 euro.

Certo, 200 grammi 16 euro sono una cifra decisamente alta, ciò significa che al kilo verrebbe a costare circa 65 euro, davvero troppi. Il prosciutto crudo di New York utilizzato dall’esperimento di Armenti, il quale si serve spesso dei supermercati Eataly (noto marchio che vende anche prodotti italiani non facilmente provabili) per i suoi video, è un Toscano DOP Piacenti, quindi non proprio un prodotto qualunque. Se andiamo a vedere sul sito, l’azienda vende prodotti che vanno partono dai 47 euro circa per 2 kg. Quindi, sì, parliamo effettivamente di un costo eccessivo. Del resto si sa, New York è una delle città più costose al mondo. Di costa stupirsi, allora?