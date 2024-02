È ormai passata una settimana da quando anche Prime Video ha lanciato un nuovo piano di abbonamento che prevede la pubblicità. Dal 5 febbraio infatti, negli USA e in Germania è possibile accedere ai contenuti del catalogo della piattaforma di Amazon per soli 4,99 euro al mese (al momento si paga lo stesso da noi). Senza spot invece costa 2,99 euro in più. Ma quella dei video pubblicitari non è l’unica differenza tra il piano standard e questa nuova offerta “ad-supported“.

Amazon cambia le carte in tavola

Si è svegliata anche Amazon.

Alla fine, quella che era la piattaforma più economica ha completamente cambiato le carte in tavola. Merito anche di Netflix che da quando ha inserito gli spot ha rivoluzionato il settore. Ora il nuovo pacchetto di Prime Video rimane quello più economico, ma la differenza con l’offerta di Netflix è adesso davvero minima, meno di un euro. Certo, il catalogo di Prime Video è davvero sterminato e può contare anche sul fatto di offrire ai suoi clienti la visione di ulteriori contenuti a, ma Netflix invece vanta un’incredibile proposta di titoli originali, cosa a cui nessun’altra piattaforma riesce a tenere testa.

Ciò detto, Amazon ha anche deciso di differenziare ulteriormente i suoi due abbonamenti togliendo anche un paio di importanti caratteristiche tecniche al suo pacchetto economico, quello con le pubblicità. Infatti, i clienti americani e tedeschi che sono passati al piano con gli spot, non avranno più il Dolby Vision e il Dolby Atmos. La scelta sembra abbastanza scontata, si tratta di due servizi che costano un bel po’ ad Amazon, e se tu cliente decidi di pagare di meno, allora ti sarà offerto di meno. Insomma, in questo caso marketing e risparmio si combinano alla grande.

Prime Video, cosa accadrà in Italia?

La proposta massima a livello qualitativo offerta dal catalogo di Prime Video è quindi HDR10 per le immagini e Dolby Audio 5.

per il sonoro. Possiamo comunque dire che la perdita di Dolby Vision e il Dolby Atmos non ha lo stesso peso tra loro, nel senso che è il Dolby Atmos ad essere ormai più particolarmente popolare e presente su tantissime smart tv. I nuovi abbonati quindi dovranno sapere che sarà necessario rinunciare a questa caratteristica se vorranno davvero pagare un po’ di meno. Per quanto riguarda il Dolby Vision, invece, c’è da dire che molte smart tv, anche quelle top di gamma, non sono compatibili con questa tecnologia. Ad esempio, tutti i televisorinon hanno il Dolby Vision.

Archiviato il discorso sulla novità relativa al nuovo piano di abbonamento offerto da Prime Video, c’è ora da capire cosa accadrà in Italia. Come detto, infatti, al momento questo nuovo pacchetto è disponibile solo in Germania e Stati Uniti. Cosa accadrà da noi? Mettiamoci l’anima in pace, già da mesi Amazon ha annunciato che anche l’Italia è tra i paesi che avranno l’abbonamento con gli spot, quindi anche da noi i servizi Dolby verranno eliminati. Le cose che però ancora non sappiamo sono la data di lancio del nuovo piano aggiuntivo e il costo. È probabile che sarà lo stesso di oggi, mentre sarà il piano standard a costare un paio di euro in più.

