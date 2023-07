Prezzo della pizza alle stelle, ecco perché aumenta questa estate

Ormai siamo tutti abituati ai prezzi in deciso aumento dei prodotti alimentari e c’è anche una certa rassegnazione quando ci rechiamo al supermercato o al ristorante. Nonostante l’inflazione si sia stabilizzata, quello che risulta strano è che i prezzi non accennano a calare. Per alcuni prodotti continuano ad esserci aumenti non indifferenti. Parliamo della pizza. È uno dei cibi più amati dagli italiani. Difficile trovare qualcuno che non ama la pizza, c’è chi la mangia almeno una volta a settimana e chi anche più di una volta a settimana. Il problema, un pò come accaduto per il gelato, è che il prezzo è decisamente aumentato. Basti pensare che preparare una margherita costa il 14% in più.

La pizza costa sempre di più ma c’è un motivo

Il dato preoccupa, visto che si tratta di un aumento doppio rispetto al tasso di inflazione medio in Italia che è al 6,7%. Bloomberg ha effettuato dei calcoli utilizzando le ultime rilevazioni Istat riferite a giugno come riporta Il Sole 24 Ore.

In italia si preparano 2,7 miliardi di pizze all’anno

A causare, in parte, l’impennata dei costi è l’olio di oliva, il cui prezzo è esploso oltre il 26%, ma non bisogna dimenticare neppure gli aumenti per la farina di grano, pomodoro e mozzarella. Per la farina, ad esempio, si è notato un aumento al dettaglio del 6,8%. Mentre i pomodori pelati al supermercato hanno visto un aumento del 12,8% e potrebbero aumentare ancora. Invece, per quanto riguarda la mozzarella, si parla di aumenti del 17%. Facendo due rapidi calcoli è facile notare che il prezzo della pizza è aumentato.

Basti pensare – come ha sottolineato Coldiretti – che solo in italia si preparano 2,7 miliardi di pizze all’anno per un fatturato di 15 miliardi di euro all’anno.

E per farle servono 200 milioni di chili di farina, 225 milioni di chili di mozzarella, 30 milioni di chili di olio e 260 mila di chili di salsa di pomodoro. Sempre secondo Bloomberg, nonostante i rincari, conviene più acquistare una pizza surgelata che farla in casa.

Perché se è vero che mangiare la pizza al ristorante costa di più, quelle pronte surgelate da acquistare al supermercato sono aumentate ma solo del 7%. Non è un caso che nella grande distribuzione risultano vedute 60mila tonnellate di pizze. Gli italiani, quindi, che non rinunciano alla pizza, preferiscono acquistarla pronta al supermercato, consapevoli del marasma di rincari, che questo prodotto costa un po ‘ meno.

Prezzo della pizza alle stelle, ecco perché aumenta questa estate e aumenta anche il prezzo dei gelati

La stessa cosa, come abbiamo visto di recente, vale anche per il gelato. Anche qui parliamo di un prodotto molto amato dagli italiani. In estate se ne consumano quintali. In questi giorni di grande caldo il consumo è ancora aumentato portando a dei rialzi di prezzo non indifferente. Basti pensare che per i coni e le coppette artigianali si nota un rincaro del 20% ma costano di più anche i gelati confezionati che si comprano nei bar o al supermercato.

