Gelato sempre più caro, più di 4 euro per un cono da due gusti: i prezzi folli dell’estate

Non bastavano le vacanze a costare molti soldi quest’estate. Il rincaro dei prezzi colpisce anche il gelato, un altro prodotto tipicamente stagionale, per molti irrinunciabile, un vero e proprio must. Il prezzo medio del gelato è aumentato anche in Italia e per una coppetta piccola o un cono da due gusti si pagano anche 4 euro. Una cifra non ragionevole se pensiamo che fino a poco tempo fa costava anche la metà. Il gelato è uno di quegli alimenti a cui è difficile dire di no quando arriva l’estate. C’è chi ne mangia uno ogni giorno o più volte a settimana. Di questo passo, però, godersi un gelato artigianale diventerà molto più difficile. Dietro il rincaro del prezzo del gelato non c’è solo l’inflazione ma anche l’aumento dei prezzi delle materie prime.

Prezzi del gelato in aumento: questa estate mangiarne uno sarà molto più costoso anche per quanto riguarda i gelati confezionati o in vaschetta

Secondo il presidente di Consumerismo No profit, Luigi Gabriele, il prezzo medio del gelato è aumentato del 22% rispetto a un anno fa.

Le cause sono il caro energia, che aumenta i costi di produzione, ma anche l’aumento dei costi delle materie prime. Infatti si conferma un aumento per il prezzo all’ingrosso di latte, uova, zucchero, frutta e semilavorati come la pasta di pistacchio e di nocciola.Se da un lato sono aumentati ianche per quanto riguarda isi nota un rialzo. In alcune città, si arriva a spendere davvero tanto per un cono piccolo da due giusti: fino a 4 euro nelle zone turistiche come Roma.Secondo Consumerismo No profit, è Firenze la città più cara per questo amato prodotto: 7,93 euro al kg, quindi il 34% in più rispetto allo scorso anno. Carissimi anche i gelati a Bolzano, 7,20 euro al chilo, Ravenna, 7,09 al chilo, e Milano, 7,01 euro al chilo.

A Padova e Siena, invece, si trova quello meno caro, 4,55 e 4,68 euro, così come a Vicenza.

Preoccupa il rincaro del gelato, perché è uno dei prodotti più amati dell’estate. Secondo Massimiliano Dona, presidente dell’Unione nazionale consumatori (Unc), il gelato è al terzo posto per i rincari estivi, e a luglio e agosto potrebbe andare ancora peggio. Questo perché con il caldo più fastidioso, ci sarà anche un aumento della domanda e a quel punto è difficile prevedere se il prezzo aumenterà ancora o rimarrà più o meno stabile.

Gelato sempre più caro, più di 4 euro per un cono da due gusti: i prezzi folli dell’estate

Il gelato non è l’unico prodotto che subirà aumenti davvero consistenti. Abbiamo visto che anche i prezzi di ombrelloni e lettini, così come gli hotel e le strutture ricettive sono aumentati moltissimo negli ultimi mesi. Se a tutto ciò ci aggiungiamo il rincaro dei voli aerei, gelati e tutto ciò che è legato all’estate, si fa presto a capire che sarà una stagione con prezzi folli. Per assurdo, però, gli italiani non rinunciano né al gelato né alle vacanze e lo dimostrano i dati riferiti alle prenotazioni. Un pienone di presenze e turisti.

Riassumendo