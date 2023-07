Prezzi vacanze 2023 in aumento treni e aerei, ecco quanto si spende con l’auto

Andare in vacanza questa estate è molto più caro e ormai tutti gli italiani ne sono consapevoli e lo hanno provato sulla pelle. Basti pensare a quanto costano gli hotel, ma anche le case vacanze, i villaggi e non parliamo dei voli aerei. Un vero e proprio salasso, che sta mettendo a dura prova il potere di acquisto degli italiani. Non è un caso, infatti, che per 9 milioni di connazionali – almeno così dicono i dati – quest’estate le vacanze saranno un’utopia a causa dei rincari.

Anche se a vedere il numero di persone nelle varie località turistiche di mare e montagna viene da pensare il contrario. In ogni caso, prima di partire per le vacanze, questa estate conviene farsi due conti. Infatti, se gli alloggi costano di più anche i voli e i treni sono aumentati. Quindi converrebbe spostarsi in auto o addirittura in traghetto. Lo scorso anno non si poteva dire lo stesso.

Se si viaggia in più di 2 persone conviene l’auto

Viaggiare in auto, a causa del caro benzina, non era affatto economico. Quest’anno, invece, secondo i dati di Federconsumatori, una famiglia che sceglie l’auto per le ferie e dovrà percorrere fino a 600 chilometri, potrebbe avere una certa convenienza e si potrebbe risparmiare il 9%. Se si viaggia in più di 2 persone, insomma, anche percorrendo tratte più brevi di 600 chilometri, l’auto conviene di più rispetto a treni, aerei e bus. I prezzi dei treni, infatti, sono aumentati dell’11% rispetto allo scorso anno e alla fine convengono solo se si viaggia da soli o in coppia. È anche vero che la benzina e il diesel costano sempre di più rispetto a un anno e mezzo fa.

Certo, i prezzi pesano meno quest’anno ma non si può certo dire che il carburante è economico. In più ci sono i pedaggi autostradali che pesano del 3% in più.

Anche scegliere l’aereo non è proprio una scelta azzeccata in alcuni casi. Infatti, i prezzi sono aumentati fino al 40% e persino le low cost costano di più rispetto al passato. Insomma, se si viaggia da soli o in coppia e non si può fare a meno, visto che molte mete non si possono raggiungere in altri modi, i voli rimangono l’unica soluzione, ma per una famiglia viaggiare in aereo questa estate è un salasso. Nel mirino ci sono soprattutto i voli nazionali. Basti pensare che alcune tratte nazionali costano di più di quelle internazionali. Quindi, per chi resta in vacanza in Italia, l’auto è ancora conveniente rispetto all’aereo.

Prezzi vacanze 2023 in aumento treni e aerei, quanto si spende con l’auto

Andando da Milano verso una località di mare del Sud, ad esempio, e viaggiando in auto in 4 persone, la spesa a testa si aggirerebbe sui 40-50 euro a testa considerando pedaggi e carburante.

I prezzi della benzina, intanto, rimangono stabili e nelle prossime settimane non ci dovrebbero essere particolari scossoni riferiti a rialzi. Insomma, questa estate, a meno di sorprese dell’ultimo minuto, viaggiare in auto per percorrere anche lunghi tratti dovrebbe convenire di più rispetto ad altri mezzi di trasporto come treni o aerei, a meno di non viaggiare da soli o in coppia. A quel punto, bisognerebbe fare due conti per capure cosa conviene fare.

Riassumendo