Prezzi spiagge 2023, quanto costa andare al mare quest’anno?

Tutti al mare! Già, ci piacerebbe proprio cantarla anche quest’anno la nota canzone di Gabriella Ferri, ma a quanto pare non sarà un’impresa facile, visto inflazione e crisi economica. Ma quali sono i prezzi delle spiagge in questo 2023? Quanto ci costa andare al mare e farci qualche tuffo sotto il sole? Scopriamolo insieme.

Quest’estate non s’ha da fare

Ci perdoni il Manzoni se abbiamo scimmiottato il suo celebre verso parafrasando i Promessi Sposi con l’estate che avanza. Ebbene sì, pare proprio che quest’anno la stagione calda sarà alquanto difficile, e non solo per la crisi economica che potrebbe costringere molti degli italiani a starsene a casa in città a sorbirsi la canicola. In realtà, è la stessa estate che sta tardando più del dovuto ad arrivare, visto che il meteo minaccia pioggia anche per dopo la metà di giugno. Ad ogni buon conto, prima o poi il grande caldo arriverà, e allora saranno dolori, e finiremo per rimpiangere le pioggerelle rinfrescanti che stiamo avendo in questi giorni.

A quel punto sarà inevitabile tuffarsi in acqua. Sì, ma quanto ci costa?

Lo scopriamo grazie all’Osservatorio Nazionale Federconsumatori, il quale ha effettuato il solito controllo annuale relativo ai prezzi delle strutture balneari. Purtroppo, si registrano degli importanti aumenti in merito ai servizi offerti, come pedalò, ma anche semplici ombrelloni. Per fortuna, si risparmia su altri aspetti. Secondo l’indagine infatti i lettini e l’aria per i cani costano di meno dell’anno scorso. Ma entriamo nel dettaglio e vediamo in media quanto ci costano alcuni servizi che dovremo a volte necessariamente usare in spiaggia.

Quanto ci costa?

L’ombrellone è salito a 12,79 euro nel suo costo medio in Italia.

Lo scorso anno infatti costava 11 euro, quindi parliamo del 16% in più. Brutte notizie anche per le. Pensavate di rilassarvi con una bella sedia comoda in spiaggia? Dovete pagare in media 8,54 euro. Lo scorso anno era di soli 6 euro, quindi ben il 42% in più. Come già accennato, invece, il lettino è sceso di prezzo. Ora costa solo 11,79 euro, mentre lo scorso anno arrivava a 14 euro, un calo del 16%. Brutte notizie per gli amanti del pedalò. Il costo per affittarlo ora è di 10,26 euro in media. In generale sono aumentati anche i pattini e le, con un aumento del 3%.

Tanti stabilimenti offrono anche la possibilità di usufruire della tenda nella propria struttura. In questo caso il prezzo è rimasto invariato, ossia circa 29 euro. E che dire di uno splendido gazebo in spiaggia? Brutte notizie per chi vuole prenotarlo quest’anno. Nel 2022 il costo medio era di 66,70 euro. Quest’anno invece si aggira intorno ai 69 euro, il 3% in più. C’è puoi chi in vacanza, anziché starsene rilassato sul lettino, vuole seguire dei corsi, come quello di Yoga o di pilates. Anche qui i prezzi sono in aumento, stavolta di addirittura il 25%. Da 12 a 15 euro. Brutte notizie anche per i massaggi, i quali registrano un aumento del 13%, da 20 euro a 22,50 euro.

Meglio invece per i costi dell’area riservata ai cani. Se avete un amico a quattro zampe, stavolta pagherete di meno. La media si è abbassata da 22 a 21 euro. Infine, il dato definitivo e conclusivo, quello sugli abbonamenti per l’accesso alle strutture balneari. Quello mensile è passato dai 785 dell’anno scorso ai 718 di quest’anno. È aumentato invece del 12% quello giornaliero, da 28,80 a 32,26 euro. Terribile anche quello stagionale, per passare tutta l’estate. Il costo è salito da 1650 euro a 2121 euro, ossia il 29% in più.

Riassumendo…