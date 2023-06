Meteo, arriva la “lingua africana”, ma occhio ai temporali

Non c’è pace per gli italiani, l’estate non vuole proprio arrivare e le previsioni meteo ci dicono che i temporali attanaglieranno ancora il nostro paese. Occhio però perché chi ora sta soffrendo per le continue piogge pomeridiane, presto potrebbe pentirsi di averle maledette. Gli esperti infatti ci dicono che è in arrivo la “lingua africana”. Di cosa si tratta?

Una “lingua africana” sta per lambire l’Italia

Alla fine il caldo torrido arriverà. Contenti? In realtà molti rimpiangeranno questa instabilità che sta mantenendo ancora il clima sostanzialmente fresco. Purtroppo, questo tempo non durerà per sempre. Le previsioni meteo infatti ci dicono che il grande caldo sta per arrivare. Ma procediamo per ordine, poiché in realtà le previsioni ci riservano ancora non poche sorprese. Nell’immediato possiamo infatti dire che la settimana avrà un inizio altalenante per i primi giorni, ma già a metà, ossia da giovedì 8 giugno, le cose cambieranno. L’alta pressione africana inizierà la sua timida risalita, cosa che determinerà un clima più caldo, almeno nelle regioni meridionali del paese.

Il cattivo tempo ha portato non pochi problemi in questi periodo, soprattutto il tragico avvenimento dell’alluvione in Emilia Romagna. Ora però si pensa al futuro climatico del nostro paese e la situazione rimane sostanzialmente ancora un po’ incerta. I temporali si sposteranno invece verso le alture, portando una temperatura più estiva su tutto il paese. Insomma, la fantomatica “lingua africana” sta iniziando a toccare la nostra penisola e i suoi primi effetti sembrano già riscontrarsi in questa settimana. Se pensate però che il cattivo tempo e le piogge siano già diventate un lontano ricordo, vi sbagliate di grosso. Se questo evento climatico segna infatti l’inizio di un cambio effettivo di stagione, allo stesso tempo non rappresenta la svolta definitiva, poiché ci sarà ancora da tenere a bada la pioggia nella prossima settimana.

Meteo, metà mese ancora all’insegna dei temporali

Altro che caldo africano, a metà mese si ricomincerà a fare i conti con l’ombrello. La palude barica (vasta area di bassa pressione) si localizzerà sul bacino del Mediterraneo creando una situazione piuttosto movimentata su tutto il paese. Cosa comporterà tutto questo? Molto semplice: in sintesi il meteo sarà caratterizzato ancora da temporali, intervallati da brevi pause asciutte. Questo perché mancherà una figura di alta pressione in grado di portare una stabilità atmosferica al paese. Quanto durerà questa situazione? In pratica, la prossima settimana sarà quindi caratterizzata da questa instabilità che continuerà a portare temporali, soprattutto nel pomeriggio.

Abbiamo però una data che potrebbe cambiare completamente le carte in tavola. Come detto, gli esperti stanno aspettando con trepidazione l’anticiclone africano, il vero motore che cambierà radicalmente il clima nel nostro paese. Indicativamente tale fenomeno dovrebbe verificarsi tra il 18 e i 20 giugno, quindi dovremo probabilmente attendere altri due weekend prima di vedere concretamente un clima da mare nel nostro paese. Nello specifico, gli esperti ci dicono che si tratta di una massa d’aria calda di matrice subtropicale che verosimilmente provocherà, oltre ad una maggiore stabilità atmosferica, con più sole, anche un’impennata importante delle temperature. Insomma, siete pronti per i caldo torrido? Scommettiamo che lo state aspettando con trepidazione, ma allo stesso tempo rimpiangerete le fresche temperature di questo periodo. Ne siamo certi.

