Comprare casa è davvero caro e ormai è risaputo, ma alcuni quartieri convengono sicuramente più di altri. I prezzi delle case sono saliti in maniera folle, lo sanno coloro che devono comprare unimmobile e hanno mille difficoltà, considerando anche le rate del mutuo, oltre che i prezzi. Il portale Immobiliare.it ha realizzato per Repubblica un’analisi sul costo delle case nelle più importanti città italiane. Ne è emersa una situazione abbastanza varia, tra inflazione, stipendi bassi e tassi dei mutui più alti, che rendono difficoltoso acquistare casa per non poche persone. Basti pensare che con i soldi necessari per acquistare un trilocale a Milano, a Palermo se ne comprano 4.

Prezzi delle case sempre più alti

La città più cara in assoluto rimane Milano, dove servono fino a 5mila euro al metro quadro per acquistare casa in centro. A Palermo, invece, ne servono fino a 1300 euro al metro quadro. Poi ci sono i casi di Firenze, dove si arriva a 4mila euro al metro quadro, Roma con 3.346, Genova, Torino e Bari dove si scende ancora.

Milano si conferma la città più cara anche per la crescita dei prezzi, soprattutto per quanto riguarda il quartiere NoLO, dove i rincari sono arrivati al 55% rispetto al 2019. Ma non va meglio neppure a Bologna, soprattutto per alcuni quartieri come Aeroporto, Borgo Panigale, e a Parma, per i quartieri Montanara, Campus, Gaione. Non si notano troppe differenze, invece, a Napoli, Genova e Palermo, almeno guardando ai dati del 2019. Mentre salgono i prezzi del +4,7% rispetto al 2019, si è anche registrato un calo dell’offerta di base, -7,8% rispetto a quattro anni fa.Ma quali sono iuna casa?

Per quanto riguarda Genova, le case costano un pò meno a Bolzaneto, Pontedecimo, Rivarolo, Certosa, dove il prezzo al metro quadro è di 905 euro.

Prezzi case in aumento: quanto costa comprare casa e i quartieri più convenienti

A Palermo, invece, conviene acquistare casa a Ciaculli e Belmonte Chiavelli, dove si arriva ad un prezzo al metro quadro di 907 euro.Chi vuol acquistare casa a Torino, invece, secondo l’indagine, dovrebbe scegliere i quartieri Aurora, Barriera di Milano, Rebaudengo, dove si arriva a 1.141 euro al metro quadro. A Napoli, i quartieri più economici sono Barra, Ponticelli, San Giovanni a Teduccio, con 1.340 euro al mq.

Un po ‘più cari i prezzi per i quartieri di Bari Marconi, San Cataldo, Libertà, dove il prezzo medio a metro quadro è di 1.522. A Roma, il meno che si può spendere è 1742 euro al metro quadro per i quartieri Lunghezza e Castelverde mentre a Bologna si sale già a 2644 euro al mq per i quartieri San Donato e Pilastro. Nella carissima Milano, si possono acquistare case a Bisceglie, Baggio e Olmi a 2.703 euro a metro quadro, quartieri più convenienti.

Acquistare casa, insomma, è davvero un salasso e non è facile, di questi tempi, trovare un’abitazione a prezzi accessibili. Tutta colpa di inflazione, stipendi rimasti bassi e rialzo dei tassi.

Riassumendo