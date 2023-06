I prezzi delle case sono in salita e si vende di meno. Chi acquista ricorre meno al mutuo, tutta colpa dell’inflazione e del rialzo delle rate del mutuo, che frenano le famiglie a fare il grande passo. Nonostante tutto, nelle grandi città le richieste dei venditori sono più alte. A Milano anche del 3,6%, a Bologna si arriva al 6%. Secondo l’Agenzia delle Entrate, nei primi tre mesi del 2023, il calo di compravendite è stato dell’8,3% su base annua ma guardando alle singole città, i dati sono più alti. A Milano si segna un -22,9%, Roma -10,3%, Bologna -23,9%.

Dove conviene comprare

Il problema maggiore è legato al costo della vita in aumento e il fatto che i mutui sono più cari, di conseguenza meno persone ricorrono ai prestiti. La quota di persone che ha scelto di ricorrere al mutuo, è passata dal 51,9 al 41,9%. In più in alcune grandi città come Milano e Bologna, dove le vendite sono calate, si segnalano anche prezzi più alti.

Quartieri più economici

A calare, oltretutto, sono anche le vendite relative alle case nuove, -19,2%, rispetto a quelle usate che sono calate del -7,2%.Secondo i dati di immobiliare.it, a Milano, l’aumento dei prezzi negli ultimi 12 mesi è stato del 3,6%. I rialzi maggiori riguardano le aree tra Piazza Repubblica e Via della Moscova e all’esterno dalla Stazione Centrale a Garibaldi. A Roma, si registra un aumento ma più contenuto ma guardando agli ultimi 5 anni i prezzi sono scesi dell’1%. A Napoli si registrano prezzi in aumento dell’1,9% mentre a Torino sono cresciuti solo dello 0,2%.

Secondo l’ultimo report di Idealista.it, invece, il prezzo medio di vendita delle abitazioni a maggio 2023 è di 1.858 euro/m2.

Prezzi case ancora non scendono: ecco le città e i quartiere dove costano meno

Il portale, però, ha segnalato anche i quartieri più economici, dove adesso converrebbe comprare casa. Sul podio ci sono i quartieri di San Cristoforo a Catania con una media di 668,87 euro/mq, Villagrazia a Palermo, 702,40 euro/mq, e Angeli Custodi-Porto a Catania con 740,70 euro/mq. Ci sono altrettanti comuni dove il prezzo al metro quadro non supera i mille euro. Tra questi il, 759,80 euro/mq, ad Alessandria Borgo Rovereto, che segna un 774,70 euro/mq, a Catania Fortino-Acquicella e San Leone con 807,33 euro/mq e 812,47 euro/mq.

E ancora altri quartieri di Catania come Villaggio Sant’Agata-Zia Lisa, Curia e Cappuccini-Ferrarotto e altri quartieri di Alessandria: Galimberti, Pista e Zona Piazza Genova con prezzi da 863,64 euro/mq a 881,70, Europa e Zona Piazza Garibaldi sempre a Alessandria. Poi si segnala anche il quartiere Rivarolo-Certosa a Genova, 902,35 euro/mq, San Quirico-Pontedecimo e Sampierdarena Alta ( 948,68 e 957,48 euro/mq) e il quartiere di Torino Barriera di Milano con 991,48 euro/mq.

Per quanto riguarda i quartieri nelle grandi città, invece, si segnala quello di Galeria a Roma con una media di 1185,27 euro/mq, San Giovanni a Teduccio a Napoli , 1282,33 euro mq e Libertà a Bari (1461,96 euro/mq). A Milano il quartiere più economico è Gallaratese con 2177,56 euro/mq, a Firenze Brozzi-Quaracchi, con 2878,26 euro/mq e Murano-Le Vignole-Sant’Erasmo a Venezia (2931,62 euro/mq).

Riassumendo