Non si ferma la corsa dei prezzi di benzina e diesel. Ormai da settimane non si parla di altro. Il carburante è arrivato a 2 euro al litro, proprio come era accaduto un anno e mezzo fa. Gli automobilisti si ritrovano nella stessa situazione, con la benzina che anche al self service è arrivata a 2 euro al litro, la media è di 1,99 euro al litro. Già da giorni, invece, il prezzo al servito aveva superato 2 euro al litro. Ora non si aspetta che un intervento del governo, probabilmente un bonus carburante per le categorie meno abbienti, non ci sono però date precise.

Prezzi benzina a 2 euro al litro, la corsa non si ferma

Andando nel dettaglio, la benzina in modalità self è arrivata a 1,99 euro al litro, il diesel a 1,91 euro al litro secondo i dati riportati da Quotidiano energia. La media per la verde è di 1,990 euro al litro, mentre nella precedente rilevazione era di 1,985 euro al litro, con i vari marchi che spaziano tra 1,977 e 2,002 euro al litro.

Per quanto riguarda il diesel, il prezzo medio è di 1,913 euro al litro, con le compagnie tra 1,910 e 1,926 euro al litro.

Va molto peggio al servito, dove la media per la benzina è 2,122 euro al litro con una variazione compresa tra 2,057 e 2,203 euro al litro. Sempre al servito, troviamo il diesel a 2,047 euro al litro con i vari prezzi compresi tra 1,991 e 2,127 euro al litro. Come appare chiaramente, quindi, fare carburante è diventato molto caro. Secondo Assoutenti, infatti, già solo rispetto a maggio 2023, un pieno di benzina costa 8,1 euro in più:

“mentre per un pieno di gasolio la maggiore spesa raggiunge quota 11,3 euro (+271 euro all’anno a famiglia)”.

In alcune regioni, poi, i prezzi sono ancora più alti.

Prezzi benzina e diesel alle stelle, 2 euro al litro: dove costa di più e cosa farà il Governo

Al momento, infatti, è nella Provincia Autonoma di Bolzano, in Liguria e in Basilicata che si trovano ipiù alti che hanno già superato i 2 euro al litro. Anche in Calabria, Sardegna e Valle d’Aosta il carburante ha sfondato 2 euro al litro. Per quanto riguarda il diesel, invece, ci sono tre regioni dove è più caro: Friuli Venezia Giulia, Molise e Toscana, oltre alla provincia di Trento.

Il governo, intanto, sta pensando a come affrontare questa emergenza. In particolare il ministro del Made in Italy Adolfo Urso qualche giorno fa in un’intervista a La Repubblica aveva detto:

“Già nel prossimo Consiglio dei ministri affronteremo l’emergenza carburante con due provvedimenti per sostenere famiglie e imprese. Altri andranno in finanziaria”

Tra le ipotesi c’è quella di una sorta di bonus benzina sul modello della social card Dedicata a te per le famiglie meno abbienti. Nel dettaglio, le famiglie con il reddito più basso potrebbero essere inserite in specifiche liste per ottenere il bonus. Il contributo potrebbe poi essere ripetuto a dicembre e diventare trimestrale. Tutto, però, è ancora incerto. Se ne saprà di più nei prossimi giorni.

Riassumendo