Prezzi benzina e diesel, cosa potrebbe cambiare da marzo

Cosa succederà nel mese di marzo al prezzo di benzina e diesel? Si assisterà a un rialzo dei prezzi, a un calo, oppure ci si deve aspettare una sostanziale stasi? Certezze non ve ne sono, ma quantomeno è possibile affidarsi a una tendenza delineata dagli esperti del settore. Quali sono le previsioni dunque per il mese appena iniziato? C’è da aspettare una nuova corsa verso l’alto, oppure la discesa dei prezzi registrata di recente è soltanto l’inizio di un nuovo periodo di relativa tranquillità?

Tendenza prezzo benzina e diesel per il mese di marzo

La tendenza generale sul prezzo di benzina e diesel per il mese di marzo induce all’ottimismo. Sembra infatti che la corsa verso l’alto del prezzo del carburante si sia arrestata, ridando di nuovo respiro a milioni di automobilisti italiani. Anzi, le ultime previsioni riferite al mese appena cominciato segnalano un ulteriore ribasso dei prezzi.

A febbraio diesel meno caro della benzina

Nel frattempo tornati a essere in linea con quelli che venivano applicati prima del conflitto in Ucraina. Se così fosse, dunque, ci attende un inizio di primavera più che positivo. Ricordiamo che questo periodo coincide spesso e volentieri con le prime gite fuori porta degli italiani, che per spostarsi con la loro automobile potranno dunque contare su prezzi di benzina e diesel finalmente umani.

Intanto il mese che ci siamo lasciati alle spalle è coinciso con bella notizia per tutti i proprietari di auto a gasolio, dal momento che il diesel è tornato a costare meno della benzina. Se all’inizio sembrava essere soltanto una chimera lontana, a distanza di 2-3 settimane è possibile affermare che ci si avvia verso un lento ma inesorabile ritorno alla normalità.

Il calo è coinciso con la data dell’11 febbraio: da allora fare un pieno di gasolio costa meno che farne uno con la benzina. Non si tratta ripetiamo di una novità assoluta, in quanto storicamente il diesel è sempre costato meno rispetto alla benzina. Ma è di certo una novità da agosto, dall’ultima volta cioè che il diesel era costato meno della verde.

Chiudiamo ora con la media dei prezzi pubblicata dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica in data 27 febbraio, con riferimento alla media dei prezzi di benzina e diesel dal 20 al 26 febbraio.