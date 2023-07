Perchè i prezzi non scendono? Ormai costa tutto di più, dalla spesa alimentare, al conto al ristorante, passando per il bar, le vacanze, i voli e in genere tutto ciò che fa parte della nostra quotidianità. Quello che suona strano, è che i prezzi delle materie prime e dell’energia sono scesi, ma il carrello della spesa continua a pesare come non mai. Anzi, sembra che ogni volta che si entra al supermercato per fare la consueta spesa, alcuni prodotti costano sempre di più. Il problema non coinvolge solo la spesa alimentare ma anche altri servizi e ambiti, come, appunto, vacanze e ristoranti.

La spesa costa sempre di più

Altroconsumo ha così svolto un’indagine, dove ha analizzato 10 alimenti che vengono spesso acquistati dagli italiani ed ha appurato che costano il 9% in più rispetto a un anno fa e il 32% in più rispetto a due anni fa. Insomma, nel giro di due anni, la spesa è aumentata in maniera spropositata.

Ma perchè i prezzi non scendono? Dietro a questi rincari c’è sicuramente l’inflazione iniziale causata dalla guerra in Ucraina e il rincaro dell’energia. L’industria alimentare ad un certo punto non è più riuscita ad assorbire i costi e quindi ha iniziato a scaricarla sul consumatore. Dal momento che i prezzi energetici si sono stabilizzati, l’inflazione dei prezzi alimentari è diventata la ragione più importante dell’aumento dei prezzi, anche a causa del forte maltempo che ha distrutto intere colture e quindi ha determinato un’impennata dei prezzi 20-30% di molti prodotti ortofrutticoli.

Come scrive il Corriere della Sera, dietro all’aumento dei prezzi, e una discesa che sembra ancora lontana, c’è sicuramente anche la maggior richiesta delle famiglie dopo la pandemia, che ha reso l’inflazione più forte.

Prezzi alle stelle, perchè non scendono? Spesa alimentare carissima e l’ombra della speculazione

Ovviamente, non si può escludere ile la ricerca del profitto da parte di alcune aziende. Infatti, secondo gli economisti di Allianz Trade, che hanno analizzato i prodotti delle imprese, si può stimare che circa il 10-20% dell’inflazione europea è causata dal profitto. Insomma, dietro ai prezzi in aumento ci sono varie ragioni. Sicuramente l’ombra della speculazione non si può affatto escludere e non è nemmeno possibile sapere se e quando i prezzi scenderanno.

Secondo gli ultimi dati Istat, elaborati dall’Unione nazionale dei consumatori, alcuni prodotti alimentari hanno subito aumenti non indifferenti. Si parla di un aumento medio dell’11,2%. Una famiglia con due figli spende 861 euro in più all’anno, che arrivano a 1029 euro in più per chi ha tre figli. La pasta, ad esempio, in un anno è aumentata del 12,1% mentre il prezzo del frumento è sceso.

Anche lo zucchero e il riso costano di più, (+32,4%), per non parlare dell’olio di olivas, +26,6%, le patate 26,5%, il latte conservato +25,7%, i gelati +19,9%, i vegetali freschi diversi dalle patate +18,8%, le bibite analcoliche +18,1%, la margarina +18% e i succhi di frutta (+16,6%). Rincari anche per i vegetali surgelati del +16,5%, per gli alimenti per bambini sempre del +16%, per le uova +13,5% e i formaggi (+13,4%).

Insomma, l’impressione è che la speculazione sia più di una possibilità.

Riassumendo