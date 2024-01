Come sarà il 2024? Ad inizio anno tutti noi cerchiamo di fare previsioni. C’è chi si affida all’ottimismo e chi all’astronomia. Ma anche la scienza fa delle previsioni sul mondo dei prossimi mesi lo sapevate? E allora se volete sapere che cosa ci aspetta continuate a leggere!

Come sarà il 2024: le previsioni scientifiche sull’anno appena iniziato

Ovviamente quelli che la scienza può cercare di prevedere sono i fatti basati su dati calcolabili. Meteo, politica, lavoro e molti altri aspetti che riguardano da vicino le nostre vite.

Il 2024 sarà l’anno del caldo record, dell’intelligenza artificiale e long Covid

Se a distanza di pochi giorni dal Capodanno ti stai chiedendo, non il tuo personale ma quello del mondo, ecco qualche risposta interessante (alcune erano davvero difficili da immaginare eppure pare che saranno realtà nel giro di pochi mesi!).

Come sarà il 2024? Secondo la scienza sarà tutte queste cose insieme. Ecco che cosa ci aspetta e i più importanti eventi possibili nei prossimi mesi a venire:

picchi di caldo record (dovuti al passaggio di El Niño (per il primo anno il mondo potrebbe superare il limite previsto dagli accordi di Parigi) con impatti non solo sulla salute ma anche sulla produttività;

corsa per regolamentare l’intelligenza artificiale (nel 2024 l’IA sarà usata anche dall’Agenzia delle Entrate contro gli evasori);

studio della Luna su Giove (lancio della missione Europa Clipper della Nasa in programma ad ottobre). Se venisse confermata la presenza di un oceano salato nascosto sotto la crosta ghiacciata e atto ad ospitare la vita potrebbe aprirsi uno scenario incredibile di possibilità per la vita fuori dalla Terra;

completamento di Iter (il progetto che promette di creare energia pulita dalla fusione nucleare);

l’anno in cui conosceremo i primi risultati delle sperimentazioni sul long Covid e sulle zanzare modificate come strumento per combattere la dengue.

La scienza non può spiegare tutto ma ha anche fatto previsioni sugli eventi che determineranno (non è possibile dire in che modo) come sarà il 2024.

Si guarda, ad esempio, con particolare attenzione alle Elezioni negli USA. Perché la scelta del Presidente degli Stati Uniti non è mai una questione esclusivamente di politica interna. Il successore di Biden sarà noto a novembre quindi più che il 2024 probabilmente questa scelta impatterà sul 2025.