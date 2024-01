A partire dal 2024 l’Agenzia delle Entrate utilizzerà l’intelligenza artificiale per scovare coloro che non pagano le tasse.

L’Intelligenza artificiale per scovare chi non paga le tasse: ecco come sarà usata già dal 2024

Anzi, ogni occasione può rivelarsi giusta per apprendere qualcosa di nuovo e utile. Lo sa bene l'Agenzia delle Entrate che nel anni ha affinato gli strumenti da utilizzare per cercare di scovare chi non paga le tasse.

A partire dai controlli umani da parte dei singoli operatori fino ad arrivare all’utilizzo delle più moderne tecnologie, sono davvero tante le modalità messe in campo per scovare chi non paga le tasse. Proprio in tale ambito si inserisce l’intelligenza artificiale che viene usata già a partire dal 2024.

Entrando nei dettagli il Fisco ha deciso di dotarsi di software evoluti grazie ai quali identificare chi cerca di evadere in modo sistematico le imposte. Si tratta di strumenti avanzati di data analysis che prevedono l’incrocio delle informazioni contenute nelle varie banche dati.

A finire nel mirino gli affitti brevi, ma anche i lavoratori domestici ed eventuali variazioni delle rendite catastali degli immobili al fine di beneficiare di alcuni bonus, pur non avendone diritto.

Ma non solo. Verranno effettuati dei controlli ad hoc sulle dichiarazioni dei redditi tramite modello 730 o modello Persone fisiche. In modo tale da poter scoprire eventuali errori ed avviare, ove richiesto, tutte le procedure necessarie al recupero coattivo delle somme non versate. A tal proposito, si stima che i nuovi controlli potrebbero permettere allo Stato di recuperare, solamente nel periodo compreso tra il 2023 al 2025, ben 57 miliardi di euro.

Controlli preventivi volti a favorire la tax compliance

Grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale, della machine learning e del text mining, quindi, si intende garantire dei controlli sempre più efficienti e con un basso margine di errore. Ma non solo, i nuovi controlli basati saranno volti a favorire la tax compliance. Come spiegato sul sito dell’Agenzia delle Entrate, infatti, l’attività di controllo: