Addio novembrata, cambia tutto: in arrivo freddo polare e neve. Ecco dove e fino a quando

Le previsioni meteo non lasciano davvero scampo. Addio caldo anomalo e novembrata. Le lunghe settimane di temperature sopra la norma sembrano un lontano ricordo. Abbiamo passato tutto ottobre e anche i primi giorni di novembre a lamentarci delle temperature anomale, molto più primaverili che autunnali. Poi di botto è cambiato tutto e gli esperti meteo hanno annunciato l’arrivo di un vortice freddo, che ha già iniziato a colpire durante lo scorso weekend. E’ stato solo un assaggio. Infatti, da questa settimana l’autunno fa sul serio e ci aspettano giornate davvero fredde, piovose e tipicamente autunnali. Arriverà anche la neve. Insomma, stavolta preparate davvero i cappotti e i cappelli, perché, anche se un po ‘ in ritardo, è davvero ora di tirarli fuori. I metereologi hanno parlato di un treno di perturbazioni che colpirà l’Italia per molti giorni, almeno fino al weekend del 19-20 novembre.

Previsioni meteo e neve a novembre: attesi giorni di freddo e gelo, ecco fino a quando e dove

Secondo Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it, sull’Italia sono in arrivo delle perturbazioni organizzate da Regno Unito, Francia e Penisola Iberica.

Già da oggi, lunedì 14 novembre, la pioggia continuerà ad interessare il Nord Ovest, il Centro e altre zone del Nord. Dopo una schiarita momentanea, da martedì 15 novembre, un’altra perturbazione colpirà l’Italia dapprima al Nord e poi al Centro fino a tutta l’area tirrenica entro mercoledì. Piogge forti e neve sono attese sulle Alpi, mentre al Sud la situazione sarà migliore.

Colpite soprattutto Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Nord Ovest. Giovedì 17, il tempo darà una tregua ma già da venerdì 18 novembre un altro ciclone colpirà il paese e porterà a nuove piogge, nubifragi e temperature sempre più basse vicine ai 10 gradi.

Dove nevicherà, arriva anche l’avviso del Dipartimento della Protezione Civile per il maltempo

Anche sabato 19 novembre si prevede ancora maltempo. Non è invece ancora chiaro che cosa succederà domenica, se tornerà il bel tempo o avremo ancora a che fare con le perturbazioni.

Ma dove cadrà la neve? Saranno soprattutto le Alpi a vedere nevicate anche intense, soprattutto dai 1400 metri in su uin Valle d’Aosta e 1600 metri nelle altre zone. La neve è prevista anche sull’Appennino centro-settentrionale, tra Lazio e Abruzzo oltre 1700 metri di quota. Insomma, sembra che stia per partire la stagione invernale per chi ama andare sulla neve.

Proprio a causa del forte maltempo, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte, ha deciso di diramare un bollettino di condizioni meteo avverse che potrebbero causare criticità idrogeologiche e idrauliche soprattutto sui settori di Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania, Molise e sul versante sud-occidentale della Sicilia. Nelle prossime ore saranno aggiornati i bollettini, anche in base a come si metterà il maltempo.

Già dalla serata la situazione dovrebbe migliorare, ma già domattina, un’altra perturbazione farà capolino colpendo ancora il Centro e il Nord. Anche se in continua evoluzione, è chiaro che per tutta questa settimana, il maltempo dominerà la scena e non è ancora chiaro se poi continuerà anche per tutto il prossimo weekend. Quello che è certo è che l’estate è davvero finita stavolta e bisogna dirlo: possiamo tirare un sospiro di sollievo.