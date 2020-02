Previsioni meteo Carnevale 2020: tra neve e anticiclone che tempo farà

Le previsioni meteo dal 18 al 23 febbraio annunciano l’arrivo di una perturbazione veloce che dovrebbe portare anche la neve. Durante queste ultime settimane ci siamo abituati alle temperature sopra la media stagionale ma in questi giorni a ridosso del Carnevale qualcosa dovrebbe muoversi in peggio anche se non durerà molto a detta degli esperti.

Arriva la neve, ma solo a quote alte

Le prime nevicate sono attese in Valle d’Aosta, Lombardia e Alto Adige sopra i 1200 metri. Il clou è previsto per la giornata di mercoledì 19 febbraio quando una massa di aria fredda farà scendere le temperature su tutta l’Italia. Nevicate abbastanza intense sono previste in Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Alto Adige e Friuli Venezia Giulia intorno agli 800 metri fino ad arrivare nelle zone appenniniche del Centro, tra Marche, Abruzzo e Lazio sopra i 1200 metri. Nel dettaglio per la giornata di oggi, martedì 18 febbraio, la nuvolosità interesserà Appennino settentrionale, Liguria, Toscana, Marche e Umbria, sole e temperature stabili al Sud. Tra mercoledì 19 e giovedì 20, come anticipato, la neve cadrà sopra gli 800 metri nelle zone alpine e dai 1200 metri sugli Appennini fino a 1500 metri in Calabria e Basilicata.

Su Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia e Calabria si potranno verificare anche temporali piuttosto intensi tra il 19 e il 20 febbraio. Tutto cambierà già da venerdì 21 quando la massa di aria fredda si allontanerà dal nostro paese e le temperature torneranno ad essere miti.

Carnevale con l’alta pressione

Dunque, da venerdì il tempo sarà di nuovo bello salvo qualche residuo nuvoloso al Centro ma durante il weekend del 22 e 23 febbraio le temperature si manterranno stabili e decisamente piacevoli un pò ovunque. Sarà quindi un Carnevale all’insegna del bel tempo da Nord a Sud e anche la prossima settimana la tendenza conferma sole e clima mite generale. Febbraio, quindi, a meno di grandi rivoluzioni verso la fine del mese dovrebbe caratterizzarsi per tempo stabile e temperature sopra la media ma per dire che l’inverno è davvero finito, seppur anomalo, bisognerà attendere marzo e vedere se il freddo si concentrerà tutto durante le settimane a venire.

