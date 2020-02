Previsioni meteo 1 e 2 febbraio, cosa ci dice la Candelora?

Siamo nei giorni della candelora, precisamente il 2 febbraio si celebra questa particolare ricorrenza. Le previsioni meteo quindi questa volta ci mescolano con il folclore. Ma cosa rappresenta questa candelora?

Previsioni meteo candelora

In buona sostanza si tratta di una superstizione che si mescola con la religione.

I fedeli conservano nelle loro case le candele benedette, le quali a loro volta faranno da scudo contro le calamità meteorologiche. Per sommi capi comunque la giornata del 2 febbraio ha una sua capacità divinatoria, nel senso che la tradizione popolare vuole che a seconda del clima di tale giornata, capiremo se ci attende ancora molto inverno o la primavera è alle porte.

Gli esperti di tale tradizione giocano per contrari, se ad esempio il 2 febbraio avremo pioggia o neve, allora la primavera è ormai vicina, viceversa se la giornata sarà mite o soleggiata, allora ancora un lungo inverno ci attende, anche se par che tale interpretazione cambi da regione a regione. Ma cosa ci dicono invece i meteorologi al di là di tutte queste fandonie? Innanzitutto, nella giornata di oggi, sabato 1 febbraio, al nord avremo tempo instabile con qualche pioggia in Piemonte.

Tante nubi sul resto del centro, ma niente pioggia. Meglio al sud. Per la giornata di domenica 2, ovvero la cosiddetta candelora, le cose non cambieranno, e avremo grossomodo la medesima situazione del giorno precedente. L’aria, soprattutto al sud, si farà però ancora più mite, e darà il via a una settimana più stabile e dalle temperature leggermente più alte.

