Meteo febbraio 2020, ecco il vero inverno: arriva il gelo sull’Italia

Quando arriverà l’inverno? E’ questa la domanda che in molti si pongono pensando al meteo delle ultime settimane. Fino ad oggi il tempo è stato abbastanza clemente in tutta Italia con temperature a volte sopra la media stagionale. Qualcosa però dovrebbe cambiare a breve, esattamente con l’arrivo di febbraio.

Meteo febbraio, ecco il vero inverno

Secondo le ultime previsioni meteo e i dati del modello americano(GFS), il vero cambiamento sta per arrivare. I primi di febbraio, infatti, un irruzione polare dovrebbe apparire sul nostro paese portando freddo e gelo. Fino alla fine di gennaio, insomma, l’inverno come ce lo immaginiamo sarà un vero e proprio miraggio. Anche i primi di febbraio non si caratterizzeranno, al momento, per il freddo polare ma qualcosa inizierà a muoversi dal 5 di febbraio quando una massa d’aria Artica dalla Russia si sposterà fino al nostro paese determinando temperature molto più basse rispetto a quelle attuali e forse anche la neve. Il mese di gennaio, quindi, si chiuderà senza scossoni e solo da febbraio l’irruzione artica potrebbe farci davvero assaggiare l’inverno. Prepariamoci, quindi, a sciarpe e cappelli a partire dal 5-6 febbraio.

Previsioni meteo questa settimana

Guardando ai dati di questa settimana, una prima perturbazione potrebbe arrivare dalla giornata di mercoledì 29 gennaio sulla Val Padana e su gran parte del Triveneto, le piogge poi si sposteranno in Liguria e fino alla Toscana mentre la neve potrebbe cadere a quota 600 metri sull’arco alpino. Giovedì 30 gennaio, invece, il tempo sarà variabile un pò ovunque ma i valori termici si manteranno costanti e sopra la media da Nord a Sud. Da giovedì sera e da venerdì 31 gennaio, un fronte instabile interesserà Nordovest e Toscana settentrionale. La stessa perturbazione darà ancora fastidio sabato 1 e domenica 2 febbraio, sopratutto sul Levante ligure e coste tirreniche. Altrove il cielo sarà più sereno e senza fenomeni.

