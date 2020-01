Previsioni meteo 25 e 26 gennaio, tornano piogge e neve sull’Italia

Weekend all’insegna di pioggia e neve, questo ci dicono le previsioni meteo per oggi, sabato 25 e domani, domenica 26 gennaio. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa ci attende secondo i meteorologi italiani.

Previsioni meteo weekend

Le perturbazioni arrivate sull’Italia nella serata di ieri dalla penisola iberica hanno notevolmente peggiorato il quadro metereologico del nostro paese.

Due giorni di pioggia ci attendono. Oggi la pioggia sarà presente infatti sul Piemonte orientale, in Lombardia, in Emilia Romagna e fino al basso Veneto. Non mancheranno leggere precipitazioni anche su Liguria centrale e di Levante.

Neve nelle aree alpine centrali sopra i 1000 metri. Il tempo grigio sarà confermato anche al Centro, con temporali su Toscana e Lazio. Piogge anche su Umbria e Marche. Al sud invece tempo migliore, con piogge da registrare esclusivamente in Calabria. Per quanto invece riguarda la giornata di domenica, tempo ancora instabile. Al Nord avremo una residua instabilità sul Triveneto, mentre al Centro qualche pioggia potrà ancora attardarsi sulla Toscana, in Umbria e fino al Lazio.

Nevicate confermate sull’Appennino centro settentrionale. Tempo instabile stavolta anche al sud, le regioni dovranno fare tutti i conti con consistenti piovaschi, ad eccezione della Sardegna, che dovrebbe invece essere caratterizzata dal tempo migliore.

