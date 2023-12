Non ci sono più misteri sulle previsioni del 2024 secondo Bill Gates. Il boss di Microsoft ha infatti pubblicato quello che secondo lui accadrà nel prossimo anno ormai alle porte. Parliamo di un imprenditore che, da quando ha indovinato l’arrivo della pandemia con 10 anni di anticipo, fa tremar le vene e i polsi ogni qual volta azzarda una previsione.

Parla Bill Gates

Cosa ci attende per il prossimo anno ormai in dirittura d’arrivo? Manca una manciata di giorni all’arrivo di quello che per molti potrebbe essere una vera e propria nuova era.

“Quest’anno ci hanno fatto vedere come l’AI plasmerà il futuro. Ora abbiamo una migliore comprensione delle tipologie di lavoro che l’AI sarà in grado di svolgere da sola e di quelle per le quali fungerà da assistente. Ed è ancora più evidente che può essere utilizzata per migliorare l’accesso all’istruzione, la salute mentale e altro ancora”.

Secondo lo stesso Gates, infatti, l’arrivo dell’intelligenza artificiale verrà ulteriormente sdoganato nei prossimi 12 mesi. Il fondatore di Microsoft afferma che l’AI sarà dominante, poiché l’uomo è finalmente pronto ad adottarla come strumento basilare di ogni sua azione. Dopo questa fase conoscitiva che ha caratterizzato il, arriverà quella applicativa:

Le previsioni del 2024 non sono però l’unica meta del miliardario, ma rappresentano anzi un trampolino di lancio. Gates infatti guarda a più ampio raggio e si concentra in special modo su quel ce davvero farà l’intelligenza artificiale nei prossimi anni. E dire che non sono mancate le brusche frenate, se è vero che ChatGPT sta vivendo la sua prima crisi, tanto da necessitare di nuovi test di machine Learning per apprendere altre informazioni. Bill Gates però non sembra preoccupato di questo dietrofront, forse perché sa bene che in realtà il potenziale dell’AI va ben oltre ChatGPT ed è ben radicato nella nostra tecnologia già da qualche decennio.

Previsioni 2024 e oltre

Che l’intelligenza artificiale sia arrivata con OpenAI è una bufala che ormai nessun può dare credito. A livello quantitativo è vero che oggi l’AI può fare cose che qualche anno fa erano impossibili. Concettualmente però tale tecnologia esiste da decenni, anche se aveva costi mostruosamente proibiti e poteva essere utilizzata solo da pochi. Un esempio importante per chiarire il concetto è quello della PlayStation. Le nuove versioni esistono molti anni prima che vengano lanciate sul mercato, ma i costi di produzione (e anche attente scelte di marketing) invitano gli sviluppatori a posticipare il lancio. Ma torniamo alle previsioni 2024 di Bill Gates:

“Stiamo vivendo una fase di transizione, un periodo entusiasmante e confuso. C’è ancora un ritardo, che però è molto più breve rispetto ai tempi che abbiamo visto con altre innovazioni”.

Secondo Gates, nei paesi ad alto reddito degli USA nel giro di un paio di anni la popolazione userà gli strumenti offerti dall’AI. Nelle zone meno sviluppate a livello economico, invece, ci vorrà un annetto in più. Per il magnate, l’intelligenza artificiale ha anche la capacità di ridurre le disuguaglianze nel mondo. “Se facciamo investimenti intelligenti oggi, l’AI può rendere il mondo un posto più equo. Può ridurre o addirittura eliminare il ritardo che intercorre tra il momento in cui un’innovazione arriva nei paesi ricchi e quello in cui raggiunge i paesi poveri”.

Altri punti cruciali per le previsioni del 2024 sono il dibattito climatico e le elezioni. Nel primo caso, secondo il magnate il mondo è pronto a ridiscutere nuovamente sugli investimenti da impiegare per l’energia nucleare da utilizzare per le innovazioni verdi. Per quanto riguarda le elezioni 2024, Gates si rifà a un dato:

“Di recente ho letto una statistica che mi ha lasciato di stucco: nel 2024 potrebbero votare più persone che in qualsiasi altro anno della storia. L’anno prossimo i cittadini di quasi 60 paesi si recheranno alle urne per eleggere i loro leader a tutti i livelli di governo”.

Secondo Bill Gates questo fattore potrà avere un’importanza storica e il suo consiglio è di eleggere politici che ritengono importante investire nello sviluppo umano.

I punti salienti…