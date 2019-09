Premio Nobel, la classifica dei paesi più premiati e altre curiosità

Quali sono le nazioni che hanno conquistato più premi Nobel? Ecco la classifica dei paesi con più premi conquistati dall’anno della sua fondazione a oggi. Andiamo a scoprire la top five.

Classifica paesi con più premi nobel

Il famoso premio prende il nome da Alfred Bernhard Nobel, inventore della dinamite e appunto fondatore del premio in questione. E’ nato nel 1833 a Stoccolma ed è morto nel 1896.

E’ stato un chimico, imprenditore nonché filantropo. Ma così il premio Nobel? E’ un’onorificenza di valore mondiale attribuita annualmente a persone viventi che si sono distinte nei diversi campi dello scibile, apportando i maggiori benefici all’umanità per le loro ricerche, scoperte e invenzioni, per l’opera letteraria, per l’impegno in favore della pace mondiale.

Sono, dunque, diversi gli ambiti in cui tale premio viene assegnato, ma andiamo a vedere finalmente quali sono i paesi che se lo sono aggiudicato più volte. Svetta in testa irraggiungibile l’USA, con ben 270 premi portati a casa. Segue la Gran Bretagna con 117, la Germania con 103, la Francia con 57 e infine la Svezia con 28. L’Italia ne ha invece conquistati al momento 20.

Essendo un premio che ricopre diversi ambiti, dalla scienza, alla letteratura, fino come abbiamo visto all’impegno umanitario con il premio dedicato alla pace, in alcuni rari casi il Nobel è stato assegnato due volte allo stesso soggetto. Ecco le poche volte in cui tale circostanza si è verificata:

Marie Curie (1903 per la fisica e 1911 per la chimica);

Linus Pauling (1954 per la chimica e 1962 per la pace);

John Bardeen (1956 e 1972 per la fisica);

Frederick Sanger (1958 e 1980 per la chimica);

Potrebbe interessarti anche: Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026: i luoghi dove si svolgeranno i giochi

Condividi su