Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026: i luoghi dove si svolgeranno i giochi

Le Olimpiadi invernali 2026 si svolgeranno in Italia e precisamente a Milano e Cortina d’Ampezzo. L’annuncio è stato dato dal Comitato olimpico internazionale pochi giorni fa. Ma dove e quali saranno le sedi dei giochi per la precisione? Da quello che si apprende i giochi olimpici saranno divisi tra Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige.

Le location dei giochi

Per quanto riguarda la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 questa avrà come location lo stadio Meazza di Milano mentre la cerimonia di chiusura avverrà all’Arena di Verona.

Per l’occasione si sta parlando da giorni della possibilità di ricostruire San Siro e inaugurarlo proprio al debutto delle Olimpiadi ma per adesso sono solo rumors anche perché il sindaco Sala ha fatto sapere che nel 2026 San Siro sarà ancora funzionante.

Tornando alle sedi dei giochi, il primo dei villaggi olimpici sorgerà a Milano nella zona di Porta Romana, il secondo a Cortina d’Ampezzo, nella frazione di Flames e il terzo a Livigno.

A Milano altre location interessate dai giochi saranno il Mediolanum Forum di Assago per le gare di pattinaggio e short track, il PalaSharp di Lampugnano per le gare di hockey, il media center nell’area espositiva di Rho-Fiera e piazza Duomo per le premiazioni. Si dovrebbe anche costruire un villaggio nel quartiere di Santa Giulia, che conterà di 15mila posti e i cui lavori dovrebbero iniziare nel 2021.

Sempre in Lombardia, i giochi olimpici avranno come sede la pista Stelvio a Bormio, per lo sci alpino maschile mentre per lo snowboard e freestyle le zone di Mottolino, Sitas-Tagliede e Carosello a Livigno.

Nella location di Cortina si svolgeranno le gare di sci alpino femminile, bob, slittino e skeleton rispettivamente sulla pista Olympia delle Tofane e pista Eugenio Monti. Si parla anche del rinnovo dello Stadio Olimpico del Ghiaccio che fu costruito per le Olimpiadi del ‘56, per il curling.

In Trentino Alto Adige si svolgeranno le gare di pattinaggio di velocità, sci di fondo e salto con gli sci precisamente a Baselga di Piné, Tesero e Predazzo mentre ad Anterselva andranno in scena le gare di biathlon.

