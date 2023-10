Si rinnova l’offerta di uno dei delivery più amati al mondo. Per caso, qualcuno ha detto regali? Ebbene si, ci sono anche quelli dopo aver effettuato l’ordine. Stiamo parlando dei premi Just Eat, una serie di doni per coloro che hanno scelto la piattaforma per i propri pasti. Dopo aver effettuato l’ordine, infatti, viene inviata una mail (solitamente il giorno seguente) nel quale siamo invitati a girare la ruota. In palio interessanti proposte che sicuramente soddisferanno tutti i clienti.

Gira la ruota…

Vediamo di quali si tratta.

La famosa ruota della fortuna torna in auge grazie ai premi Just Eat. Dopo aver effettuato un ordine di almeno 5 euro, infatti, si ha diritto a tentare la fortuna cercando di accaparrarsi uno dei premi messi a disposizione della piattaforma di delivery più famosa al mondo. Dopo la pandemia, queste sturtup dedicate alla consegna di prodotti alimentari sono proliferate. C’è però anche chi ha lanciato l’allarme cibo a domicilio, visto che una recente inchiesta ha scoperto che i sacchi dei riders spesso contengono una cattiva igiene e possono portare con sè una percentuale di batteri che è tutt’altro che a norma. In realtà, però, si tratta di un problema che può accomunare tutta la categoria del cibo d’asporto, e non soltanto quello offerto da queste note startup.

Ciò detto, concentriamoci ora sui premi Juat Eat, un moto sicuramente interessante e conveniente per fidelizzare gli utenti e invitarli a continuare ad acquistare sulla piattaforma. Come detto basta un ordine di 5 euro per ricever il premio, ma naturalmente il costo minimo per la consegna a casa viene spesso deciso dagli stessi esercenti, i quali mettono una soglia minima per effettuare l’ordine nel proprio ristorante. Ma veniamo finalmente ai nuovi regali proposti. Tra le proposte c’è Expedia. Si tratta di uno sconto per la prenotazione viaggio sul sito in questione.

Premi Just Eat, c’è anche la Champions

Sul regolamento si legge: “Regalati un viaggio speciale con Expedia Live. Festeggia con 15€ di sconto sul tuo prossimo viaggio grazie a Expedia Live”.

Il secondo premio offerto da Just Eat a coloro che hanno effettuato l’ordine è un codice sconto per il prossimo ordine sulla piattaforma. Ci sono migliaia di codici sconto in palio, così è possibile godersi tutti i piatti amati, a un prezzo speciale. Da queste parole si evince che quindi gli sconti sono molteplici e possono valere diversi soldi da risparmiare con l’ordine successivo. Il primo premio, però, quello più ambito è senza dubbio il biglietto per assistere alla finale di Champions che si disputerà al Wembley Stadium di Londra il primo giugno 2024. I fortunati vincitori potranno entrare nel tempo del calcio e assistere alla sfida conclusiva che decreterà il club campione d’Europa della stagione 2023/24.

Sulla piattaforma si legge: “Un’esperienza VIP per la finale della UEFA Champions League. Assisti alla partita dal vivo e scendi in campo per sventolare l’iconica bandiera per la cerimonia di apertura! In più, viaggio e alloggio sono inclusi”. Si tratta quindi di un regalo davvero enorme, visto che sono compresi anche viaggio e alloggio. Del resto, Just Eat è partner ufficiale della Uefa Champions League. È possibile tentare la fortuna 5 volte al giorno, ovviamente sempre dopo aver effettuato un ordine.

I punti salienti…