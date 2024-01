Dopo un’annata da incorniciare, ora anche una notte da sogno per Nolan e il suo Oppenhemier che vince il Golden Globe come miglior film. Ecco tutti i premi assegnati durante la notte con l’evento che si è tenuto al Beverly Hilton Hotel.

Oppenheimer straccia Barbie

Non ci voleva probabilmente l’indovino per scoprire che al Golden Globe Oppenheimer avrebbe avuto la meglio su Barbie. Le due pellicole sono stati i campioni d’incassi del 2023, tanto che alcuni furbetti di Hollywood hanno pensato addirittura di cavalcare l’onda del meme e iniziare davvero a pensare a una parodia che collegasse i due film con il titolo ormai famoso di Barbienheimer.

Miglior film drammatico – Oppenheimer

Miglior commedia o musical – Povere creature!

Miglior attore drammatico – Cillian Murphy — Oppenheimer

Migliore regia – Christopher Nolan – Oppenheimer

Miglior attrice protagonista drammatica – Lily Gladstone — Killers of the Flower Moon

Miglior attore protagonista in una commedia o musical – Paul Giamatti — The Holdovers

Miglior attrice in un film commedia o musical – Emma Stone – Povere creature!

Premi Golden Globe, le altre statuette

In totale il film della Gerwig ha incassato 1,4 miliardi di dollari in tutto il mondo. La pellicola di Nolan che racconta la storia dello scienziato autore della bomba atomica è invece arrivata a 952 milioni in totale. Se è vero quindi che ha perso la sfida con la rivale da un punto di vista economico, diventando comunque il secondo film addi più lo scorso anno, ha stravinto invece sui premi assegnati dal Golden Globe nella notte tra il 7 e l’8 gennaio. Ma andiamo subito a vedere chi sono i vincitori di questa edizione:

Dai premi principali si evince come Oppenheimer abbia fatto incetta con un bel po’ di statuette. Ma il successo ai Golden Globe va ancora oltre, ecco le altre premiazioni che ci sono state nella notte californiana.

Miglior attore non protagonista – Robert Downey Jr. — Oppenheimer

Miglior attrice non protagonista – Da’vine Joy Randolph – The Holdovers

Miglior film non in lingua inglese – Anatomia di una caduta (Francia)

Migliore sceneggiatura – Anatomia di una caduta — Justine Triet, Arthur Harari

Miglior colonna sonora – Ludwig Göransson — Oppenheimer

Miglior canzone originale – Barbie — What Was I Made For? di Billie Eilish e Finneas

Da segnalare la seconda e ultima statuetta ai Golden Globe conquistata da Barbie, anche in questo caso abbastanza scontata, visto che si riferisce al premio Box Office. Per chi non lo sapesse, i Golden Globe premiano anche le serie tv, a differenza di altri eventi del genere che invece si riferiscono esclusivamente al cinema. Per quanto riguarda la televisione, a vincere come miglior serie drammatica è stata Succession. Miglior serie comica è invece The Bear. Per Succession anche i premi agli attori protagonisti, Kieran Culkin e Sarah Snook.

Insomma, ritornando al clou, ossia al cinema premiato in questa edizione dei Golden Globe, possiamo davvero dire che Oppenheimer ha trionfato e scommettiamo che ora Christopher Nolan non vede l’ora di partecipare agli Oscar 2024, visto che anche in questo caso parte come super favorito insieme a tutto il suo cast. staremo a vedere se il successo sarà bissato ulteriormente o se ci troveremo invece davanti a una clamorosa sorpresa.

