Colpo di scena. Barbienheimer non sarà più soltanto un meme che crea ilarità e ironia sui social, ma diventerà davvero un film. Lo scopo è quello di fare il botto al botteghino e guadagnare quindi un sacco di soldi. La notizia arriva dall’Hollywood Reporter e sta facendo già discutere. Prematuro in questo momento discutere sulla bontà del film in termini qualitativi, ma sicuramente si tratta di una mossa commerciale che potrebbe risultare vincente.

L’influenza dei social

Il mercato ha sempre puntato su ciò che realmente il pubblico vuole.

L’industria cinematografica mainstream difficilmente propone prodotti se non ha la certezza di avere un certo riscontro da parte del pubblico, soprattutto se le pellicole necessitano di un investimento economico importante. Insomma, anche la settima arte si è sempre piegata alle esigenze del mercato, tranne che nei casi in cui si propone un contenuto d’autore che vuole raccontare una storia al di là delle esigenze dell’ascoltatore. Barbienheimer nasce concettualmente come un semplice meme e si basa su due film che hanno sbancato alnell’anno in corso. Nemmeno il tempo di scherzarci ancora su che i furbacchioni di Hollywood stanno già pensando a produrre davvero la pellicola.

Per i pochi che ancora non lo sapessero, stiamo parlando di Barbie e di Oppenheimer, due film completamente diversi, usciti quasi in contemporanea nelle sale e che, invece di farsi concorrenza, si sono involontariamente favoriti a vicenda. La pellicola di Nolan racconta la storia dello scienziato Oppenheimer, inventore tra gli altri della bomba atomica. Il film della Gerwig invece ci dà una nuova versione della famosissima bambola che tutto conoscono. Entrambi hanno avuto un grande successo al box office, diventando i campioni d’incassi della stagione 2023. Il pubblico si è divertito con la storia della bambola interpretata da Margot Robbie, per poi sentirsi quasi in dovere di passare a qualcosa di più serioso e impegnativo.

Barbienheimer, di cosa parlerà il film?

Allo stesso modo, chi poi è andato a vedere il film di Nolan, ha poi deciso di concedersi un paio d’ore di leggerezza andando a vedere l’altro. E in questo modo le due opere si sono favorite a vicenda.

Tra gli incassi film 2023 ci sono le due pellicole sopra citate, e ora la grande trovata dei produttori è quella di unire i prodotti e dare vita a Barbienheimer. Ma di cosa parlerà l’opera? “Prendete il mondo di Barbieland e mescolatelo con l’oscurità della bomba atomica, il risultato? Barbenheimer”. Così viene annunciato il film. Non si tratta però di un colossal, a giudicare dal budget di un milione di dollari, certamente non una cifra irrisoria, ma comunque contenuta rispetto ad altri film di Hollywood. Si parla infatti sostanzialmente di b-movie, e alla regia ci sarà Charles Band, già regista di Puppet Master e Giocattoli Assassini. A tal proposito, ha detto:

“Un’opportunità per divertirsi con l’unione bizzarra di questi due film e il mix delle vibes di Barbie con l’oscurità di Oppenheimer. Mescolateli insieme e avrete una grande opportunità per il black humour”.

La trama dovrebbe vedere protagonista la dottoressa Bambi J Barbenheimer che deciderà di mettere fine alla popolazione creando una bomba atomica. La sceneggiatura dovrebbe essere già stata scritta, così come pare che siano state già composte alcune canzoni che renderanno il film una sorta di musical. Nessuna informazione invece sugli attori che prenderanno parte al cast, ma difficilmente vedremo la Robbie e Gillian Murphy. Anzi, possiamo affermare con una certa sicurezza che non ci saranno. Questo è poco, ma sicuro.

