L’anno volge ormai al termine, mancano poco più di due mesi per arrivare al 2024, ed è tempo di tirare le somme in attesa dei botti finali. Quali sono gli incassi dei film 2023? Ecco il resoconto delle pellicole che hanno fatto registrare i numeri più alti quest’anno, da Barbie e Oppenheimer, le due pellicole che hanno sorpreso tutti fino a diventare un meme (Barbienheimer) che ha spinto le due opere verso vette non previste.

La classifica delle opere più remunerative

Quali sono gli incassi dei film nel 2023? In realtà, nel nostro paese le cose non stanno andando proprio a gonfie vele.

Anzi. Possiamo dire senza paura di smentita che gli incassi del cinema sono ai minimi stagionali in questo periodo. E dire che con la fine dell’emergenza, gli esercenti si aspettavano finalmente di poter tirare una boccata di ossigeno. Gli amanti della settima arte però possono rifarsi gli occhi con la classifica dedicata al box office internazionale, quello che somma tutte le entrate registrate al botteghino nei vari paesi in cui il film è stato distribuito. Ebbene, tale classifica ci dice che ormai al primo posto da diverse settimane si staglia, il quale si conferma il miglior successo commerciale di questo 2023. La pellicola di Greta Gerwig è quella che ha incassato di più in questo 2023 con ben 1,43 miliardi di dollari complessivi.

Al secondo posto abbiamo invece il film di Super Mario Bros che ha registrato ben 1,36 miliardi di dollari. Come è noto, si tratta di un film incentrato sul noto personaggio dei videogame targati Nintendo. Fino all’avvento del film con la Robbie era al primo posto. A completare il podio invece c’è l’opera di Christopher Nolan, Oppenheimer, il film che racconta la storia del noto scienziato e la creazione della bomba atomica attraverso il cosiddetto progetto Manhattan. L’opera in questione è incassato 939 milioni di dollari nel mondo, rivelandosi la grande sorpresa di questo 2023.

Incassi film 2023, le altre pellicole

Trattandosi di un film di circa 3 ore, ma soprattutto incentrato su eventi che solitamente non conquistano l’interesse del grande pubblico, il film disi consacra come la grande sorpresa dell’anno.

Oppenheimer ha altri grandi record da annoverare al suo successo. Si tratta infatti del bionico che ha incassato di più nella storia del cinema (i film biografici precedenti non hanno mai raggiunto queste vette al botteghino). Inoltre, il film in questione era classificato rated-r, ossia vietato ai minori di 17 anni. Solitamente queste pellicole devono rinunciare a una grossa fetta di pubblico. In passato solo il Joker di Phillips era riuscito a incassare di più. Proseguiamo la nostra classifica andando in quarta posizione dove troviamo Guardiani della Galassia vol 3. Il film di Gunn ha incassato 845 milioni di dollari nel mondo. A completare la top 5 c’è invece Fast & Furious 10 di Louis Leterrier, che ha portato a casa 704 milioni. Il tanto bistrattato AntMan 3 alla fine completa la top 10 in ultima posizione. Ecco in conclusione la top ten con gli incassi di film più importanti registrati in questo 2023:

Barbie – 1,43 miliardi Super Mario Bros – 1,36 miliardi Oppenheimer – 939 milioni Guardiani della Galassia 3 – 845 milioni Fast & Furious 10 – 704 milioni Spider-Man: Across the Spider-Verse – 690 milioni La sirenetta – 569 milioni Mission: Impossible 7 – 567 milioni Elemental – 492 milioni Ant-Man & The Wasp: Quantumania – 476 milioni

I punti salienti…