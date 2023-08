Il 15 agosto è la festività più attesa dell’estate. Chi può, infatti, in tale giornata, cerca di fuggire della città a causa del caldo. Dato che quest’anno tale ricorrenza cadrà di martedì, sommando anche il lunedì, si potrà fruire di un lungo ponte che potrà diventare di quattro giorni. Archiviata tale ricorrenza, in molti si chiedono quali saranno gli altri ponti e giorni festivi del 2023-2024 per potersi rilassare e godere del meritato risposo.

Conoscere l’esatto calendario delle festività con tutte le date, può aiutare anche a programmare una piccola gita o a visitare finalmente luoghi speciali. In più, conoscendolo, si potrà approfittare dei giorni liberi per partecipare a eventuali eventi speciali.

Le ricorrenze

Dopo Ferragosto, bisognerà attendere Ognissanti per godere di nuovi giorni festivi e ponti. A fine ottobre, infatti, chi ha la possibilità, potrà godere di ben nove giorni di vacanza. Ognissanti, infatti, cadrà di mercoledì (1° novembre) per cui sarà possibile sfruttare un lungo ponte che va dal 28 ottobre fino a domenica 5 novembre.

In alternativa si potrà anche solo sfruttare il ponte dal 28 ottobre fino al 1° novembre e tornare a lavorare giovedì 2.

Il mese delle feste per eccellenza è comunque quello di dicembre. Si parte con l’Immacolata (l’8 del mese) che sarà di venerdì per cui si potrà godere di un lungo ponte di tre giorni. I più fortunati saranno comunque i milanesi che godranno anche del 7 dicembre, giorno di Sant’Ambrogio, per cui i giorni a loro disposizione saranno addirittura quattro.

Dicembre si chiude ovviamente con Natale e Santo Stefano che cadranno di lunedì e martedì per cui, trascinandosi il week-end che li precede, daranno la possibilità di godere di quattro giorni di riposo.

Ponti e festivi 2023-2024: il calendario con tutte le date da ricordare

Dal calendario dei ponti e dei festivi 2023, abbiamo visto che il mese ricco di giorni per godere di relax è dicembre. E gennaio, invece, come parte? Il 1° sarà di lunedì per cui si potranno sfruttare anche il sabato e la domenica per un lungo ponte di 3 giorni. Se si ha la possibilità, inoltre, si potrà sfruttare anche il 6 gennaio che cade di sabato per fruire di 9 giorni di relax.

La festività seguente all’Epifania che tutte le feste porta via è il Carnevale. Non è un giorno rosso sul calendario per cui si dovrà andare a lavoro. Professori e studenti, però, come sempre, avranno a disposizione due giorni da dedicare a se stessi che si crede saranno ovviamente il 13 febbraio (giorno del martedì grasso) e lunedì 12 febbraio.

Pasqua nel 2024 ci sarà il 31 marzo ma come sempre cade di domenica per cui l’unico giorno a disposizione per riposarsi sarà il 1° aprile ovvero il lunedì in Albis.

Ottima collocazione in calendario, invece, per il 25 aprile che cadrà di mercoledì per cui i più fortunati potranno sfruttare un lungo ponte fino al 1° maggio che cadrà invece di mercoledì. In questo caso a disposizione si avranno ben 7 giorni. Ovviamente non tutti potranno permetterselo ma solo, ripetiamo, i più fortunati. Altrimenti si potrà sfruttare il solo ponte del 1° maggio restando a casa il sabato, la domenica, il lunedì e il martedì.

Niente da fare nel 2024 per la Festa della Repubblica. Quest’anno infatti il 2 giugno cadrà di domenica. Chiudiamo il nostro calendario con il mese di agosto 2023 con la data di ferragosto che cadrà di giovedì. Anche in questo caso, quindi, si potrà fruire di un lungo ponte fino alla domenica.

Riassumendo…

1. Tutti si chiedono quali saranno i giorni festivi e i ponti del 2023-2024

2. Dal calendario si evince che già con il Ferragosto si potrà fruire di 4 giorni di riposo

3. Il mese migliore per le festività sarà quello di dicembre 2023

4.

Niente male nemmeno il 2024 in quanto chi può potrà fruire di un lungo ponte dal 25 aprile al 1° maggio (da giovedì a mercoledì).

