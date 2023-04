Il ponte di Salvini: la brutta sorpresa di Pasqua. Lievitano i costi e aumentano i problemi

Da pochi giorni è entrato in Gazzetta Ufficiale, ciò significa che il Ponte sullo Stretto di Messina si fa. Sicuri? A quanto pare, ora la Lega sembra fare di nuovo marcia indietro e, dopo aver dato la colpa ad altre problematiche, scopre che ce ne sono ancora altre che potrebbero impedirne l’attuazione. Salvini però ora non può più tergiversare. Come risolvere la questione?

Ponte sullo stretto, i dubbi di Salvini

Il preventivo del leader del Carroccio è stato fatto: 10 miliardi di euro, e sette anni di tempo per completare l’opera. Ci sono i fondi? Qualche giorni fa Salvini ha dichiarato che, se non fosse stato per il reddito di cittadinanza, il quale toglie tanti fondi allo stato, il ponte sullo stretto sarebbe stato fatto in un anno. Ma ora, reddito o no, visto che il progetto è stato confermato, ci sono questi fondi? Al momento quel che sappiamo è che la costruzione è affidata, proprio come per 10 anni fa, al consorzio Eurolink. Il problema è che oggi però, rispetto a un decennio da, il costi sono raddoppiati.

Oltre ai soldi, a destare perplessità è anche sulla realizzazione stessa, visto che la campata unica venne bocciata nel 2011.

Cosa significa? Al momento il progetto prevede il ponte sospeso con una campata centrale tra i 3.200 e i 3.300 metri a fronte di 3.666 metri di lunghezza complessiva. Le campate laterali sono invece 60,4 metri di larghezza dell’impalcato, 399 metri di altezza delle torri, 2 coppie di cavi per il sistema di sospensione, 5.320 metri di lunghezza complessiva dei cavi, 1,26 metri come diametro dei cavi di sospensione, 44.323 fili d’acciaio per ogni cavo di sospensione. Ci sono poi da aggiungere altri 65 metri relativi al canale navigabile che trasporteranno le navi.

I dubbi, non solo della Lega

Se invece vi state chiedendo come sarà strutturato il ponte di Messina, al di là di questi dati tecnici, ebbene: 6 corsie stradali, 3 per senso di marcia (2 +1 di emergenza) e 2 binari ferroviari.

Forse non è solo la Lega e Salvini a mostrare perplessità. In realtà, infatti, a storcere il naso sono soprattutto alcuni tecnici quando sentono parlare di campata unica. Come dicevamo, più di 10 anni fa tale sistema fu bocciato direttamente dal ministero delle Infrastrutture. C’è chi sostiene le tre campate, chi invece il sistema del tunnel in alveo o sotto l’alveo., poi scartato. Anche il MIT appoggia la costruzione a tre campate, più sicura sismicamente e anche più fattibile tecnicamente. insomma, il dibattito sembra ancora aperto e probabilmente, finché non arriverà un preventivo definitivo sui costi dei diversi progetti di costruzione, sarà difficile capire quale sarà la scelta finale. Speriamo, ovviamente, che tale scelta sia comunque effettuata in piena sicurezza.