La classifica dei politici piu ricchi in Italia, ecco quelli con la dichiarazione dei redditi più alta

Spesso immaginiamo i politici italiani come ricchi o comunque con un reddito decisamente più alto rispetto ai comuni mortali. Non è un caso che quando vengono pubblicate le dichiarazioni dei redditi dei politici italiani, c’è sempre una grande curiosità. Infatti, non è raro immaginare grosse cifre. Ovviamente, senza grandi sorprese, il politico con il reddito più alto è Silvio Berlusconi, ma non se la passano male neanche Renzi, Tremonti e Crosetto. Ma cerchiamo di capire chi sono i politici che guadagnano di più. Come ogni anno arriva il momento degli italiani di fare la dichiarazione dei redditi e anche i politici sono chiamati a comunicare la propria situazione patrimoniale. I dati infatti, si possono vedere sulle pagini personali delle Camere di appartenenza e si riferiscono al 2021 in base alla dichiarazione dei redditi 2022.

Dichiarazioni dei redditi dei politici italiani, ecco quanto guadagnano

Il politico più ricco è sicuramente Silvio Berlusconi, che si conferma come il parlamentare con un patrimonio di oltre 50 milioni di euro in un anno. Subito dopo, troviamo Matteo Renzi con oltre 2 milioni e mezzo di reddito dichiarato. Sul podio c’è anche Giulio Tremonti, oggi parlamentare di Fratelli d’Italia, che dichiara 1 milione e mezzo di reddito. Subito dopo c’è Guido Crosetto, ministro della difesa nel Governo Meloni, che ha dichiarato 935.183 euro di reddito. Già dalle prime quattro posizioni, si nota come alcuni politici possono davvero vantare redditi molto alti.

La classifica non è finita e comprende anche altri illustri politici italiani, anche fra gli attuali membri di Camera e Senato. Come dicevamo, Silvio Berlusconi ha dichiarato 50.662.939 euro, Matteo Renzi 2.584.448 euro, Giulio Tremonti 1.588.099 euro e Crosetto 935.183 euro.

Subito dopo spunta Enrico Letta, con un reddito di 388.863 euro.

Quelli che guadagnano di meno

Si nota comunque una differenza sostanziale dai 935.183 euro di Crosetto. Di poco sotto i redditi di Daniela Santanchè e Maria Elisabetta Alberti Casellati, rispettivamente con 300.763 euro e 273.151 euro mentre Orazio Schillaci ha dichiarato 236.389 euro. Redditi sopra i 200mila euro anche per Carlo Nordio ( 232.438 euro), Giuseppe Valditara ( 228.075 euro) e Gennaro Sangiuliano ( 206.178 euro).Sotto i 200mila, spiccano Maria Elvira Calderone ( 191.058 euro), Andrea Abodi (190.276 euro), Gilberto Pichetto Fratin (165.802 euro) e la premier Giorgia Meloni, che ha dichiarato 160.706 euro.Redditi dichiarati ancora più bassi per Matteo Piantedosi, 150.116 euro ma ha indicato solo il reddito da lavoro, Roberto Calderoli con 149.165 euro, Pier Ferdinando Casini con 129.882 euro e Nicola Zingaretti con 129.253 euro.

Matteo Salvini, Vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, invece ha dichiarato 115.852 euro, meno di Adolfo Urso (121.260 euro) e Anna Maria Bernini (128.770 euro) ma più di Nicola Fratoianni ( 105.660 euro) e Mara Carfagna (107.068 euro). Altri nomi di politici più ricchi sono quelli di Francesco Lollobrigida, ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che ha dichiarato 103.505 euro. Mentre Giancarlo Giorgetti e Maria Elena Boschi hanno dichiarato rispettivamente 99.623 euro e 98.471 euro. Con redditi sotto i 100mila euro, troviamo anche Chiara Appendino ( 97.232 euro), Elly Schlein (88.000 euro), Maurizio Lupi ( 86.913) , Angelo Bonelli ( 78.829 euro) e Carlo Calenda (65.291 euro). E ancora Antonio Tajani con 54.920 euro, Giuseppe Conte con 34.095 euro e Raffaele Fitto con 30.038 euro. In ogni caso, non pochi.

Per quanto riguarda il presidente della Repubblica, il guadagno è stimato a 240mila euro annui. Anche se il presidente Sergio Mattarella si è tagliato lo stipendio di 60mila euro.