Le più gustose ed economiche barrette proteiche per allenarsi in estate anche con il caldo

Seguire la giusta dieta non è impossibile, ma il difficile a volte è riuscire a concedersi qualcosa di gustoso senza trasgredire. Ecco quindi le migliori barrette proteiche economiche da assumere anche per chi fa attività sportiva. Si tratta di un alimento ricco di proteine, sostanza fondamentale per la crescita e il recupero muscolare. I suoi benefici però sono davvero tanti, e fanno bene infatti anche alla salute dei capelli, della pelle, delle unghie e dei tessuti. Inoltre, sono molto pratiche da portare e offrono uno snack gustoso e salutare. Sono facili anche da acquistare, visto che si possono comprare sia al supermercato sotto casa, che online o nei negozi specializzati. Esistono diverse marche e gusti, che si adattano alle diverse esigenze e preferenze dei consumatori. Ma quali sono le più gustose ed economiche barrette proteiche per allenarsi in estate anche con questo terribile caldo? Scopriamolo insieme.

Alcuni prodotti particolarmente apprezzati

Quando si fa attività fisica in estate, è bene prendere tutte le precauzioni al fine di non affaticare troppo l’organismo.

Inoltre, sotto al sole è importante assumere anche una adeguata protezione, quindi consigliamo di scegliere con attenzione anche le migliori protezioni per la pelle e gli abbronzanti . Ciò detto, vediamo quali sono le migliori barrette proteiche economiche:

Le Quest Bar sono tra le barrette proteiche più famose e apprezzate dagli sportivi. Sono realizzate con ingredienti naturali e di alta qualità, come le proteine del siero del latte isolate e il concentrato di proteine del latte. La loro composizione è formata da 20 grammi di proteine per barretta da 60 grammi, 7 grammi di grassi (di cui solo 2 saturi) e 21 grammi di carboidrati (di cui solo 1 di zuccheri).

Non mancano le fibre (14 grammi), che favoriscono la digestione e la regolarità intestinale. Sono disponibili in vari gusti golosi, ad esempio cioccolato fondente con mandorle, burro di arachidi con frutti di bosco, biscotti alla crema e brownie al cioccolato. Il prezzo medio è di circa 2 euro per barretta.

Altro prototto particolarmente apprezzato è quello denominato nu3 Protein Bar. Sono a basso contenuto di zuccheri e carboidrati, ideali per chi segue una dieta chetogenica o low carb. Sono composte da un impasto morbido a base di concentrato di proteine del latte e isolato di proteine del siero del latte, ricoperto da uno strato croccante di cioccolato fondente senza zucchero aggiunto. Al loro interno troviamo 21 grammi di proteine per barretta da 50 grammi, 9 grammi di grassi (di cui solo 4 saturi) e 9 grammi di carboidrati (di cui solo 1 di zuccheri). Queste barrette proteiche economiche sono disponibili in due gusti: cioccolato al latte e nocciola o cioccolato bianco e cocco. Il prezzo medio è di circa 1,50 euro per barretta.

Barrette proteiche economiche, altri consigli tra i prodotti migliori

La nostra carrellata dei migliori prodotti per chi fa attività fisica prosegue con le Foodspring. Si tratta di barrette biologiche e vegane, adatte a chi segue questo tipo di dieta. Tra gli ingredienti troviamo le proteine di pisello, il riso e di canapa, i datteri, il burro di arachidi e il cacao. Contengono 20 grammi di proteine per barretta da 60 grammi, 11 grammi di grassi (di cui solo 2 saturi) e 21 grammi di carboidrati (di cui solo 14 di zuccheri naturali). Sono anche prive di glutine, lattosio, soia e dolcificanti artificiali. Queste proteiche sono disponibili in tre gusti: biscotto al cioccolato, cocco e lampone. Il prezzo medio è di circa 2,50 euro per barretta.

Il quarto suggerimento si concentra sulle Grenade Carb Killa. Alimento a basso contenuto di zuccheri e carboidrati. Sono composte da tre strati di impasto proteico a base di isolato di proteine del siero del latte e concentrato di proteine del latte, ricoperti da uno strato croccante di cioccolato fondente senza zucchero aggiunto.

Per quanto riguarda la composizione chimica, contengono 23 grammi di proteine per barretta da 60 grammi, 8 grammi di grassi (di cui solo 4 saturi) e 13 grammi di carboidrati (di cui solo 1,4 di zuccheri). Sono anche ricche di fibre (6,7 grammi), componente sempre ben gradita, soprattutto per allentare la fame. Sono disponibili in vari gusti golosi, come caramello salato, cioccolato bianco con biscotti, brownie al cioccolato e arachidi salate. Il prezzo medio è di circa 2 euro per barretta.

Chiudiamo con le BodyMe Barrette Proteiche Vegan Bio. Anche in questo caso parliamo di barrette proteiche economiche di origina biologica e vegetale. Gli ingredienti sono le proteine di pisello, di riso e di semi di canapa, i datteri, il burro di mandorle e il cacao. Contengono 16 grammi di proteine per barretta da 60 grammi, 11 grammi di grassi (di cui solo 1 saturo) e 23 grammi di carboidrati (di cui solo 18 di zuccheri naturali). Particolare importante è l’assenza di glutine, soia, lattosio e dolcificanti artificiali. il prodotto in questione è disponibile in tre gusti: cioccolato fondente con arancia, cioccolato fondente con menta e cioccolato fondente con bacche. Il prezzo medio è di circa 2 euro per barretta.

Riassumendo…