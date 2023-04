I tre migliori integratori economici per favorire l’abbronzatura: guida all’acquisto

Arriva l’estate e tutti amano abbronzarsi e stare sotto il sole, anche se c’è chi non lo tollera e quindi vorrebbe trovare un valido aiuto per abbronzarsi senza rimanere troppo sotto i raggi solari. Gli integratori per abbronzatura sono dei prodotti a base di sostanze naturali che stimolano la produzione di melanina, il pigmento responsabile del colore della pelle. Uno dei loro principali vantaggi è la protezione della pelle dai danni causati dai raggi ultravioletti. Molti di questi integratori contengono anche vitamine, minerali e antiossidanti, tutte sostanze in grado di contribuire al benessere generale della pelle e dell’organismo.

Non tutti gli integratori per abbronzatura sono però uguali. Non solo, possono inoltre avere dei costi diversi a seconda della marca, della composizione e della quantità. Abbiamo dunque pensato di preparare un approfondimento in cui vengono presentati i tre migliori integratori economici acquistabili online o in farmacia, con pro, contro e prezzo.

Integratori abbronzatura economici, Betacarotene per abbronzatura forte di Gloryfeel

Betacarotene per Abbronzatura Forte del marchio Gloryfeel è tra i migliori integratori per abbronzatura disponibili online. Il prodotto è composto da betacarotene altamente concentrato, in grado di stimolare la pigmentazione della pelle e la produzione di melanina. Un ulteriore vantaggio del betacarotene è la protezione della pelle dal foto invecchiamento e dallo stress ossidativo. Si trova sottoforma di capsule softgel facili da deglutire e 100% naturali. Se ne consiglia una capsula al giorno, da assumere con un bicchiere d’acqua. Presente anche la vitamina A, per una pelle più idratata e sana. Adatto a chi è alla ricerca di un prodotto naturale, costa circa 15 euro e offre un rapporto qualità-prezzo di gran lunga superiore alla concorrenza.

Integratore abbronzante Equilibra

Tra i pregi spiccano il prezzo e l’alta concentrazione di betacarotrene, mentre tra i difetti potrebbe causare arrossamenti o reazioni allergiche

In alternativa al primo prodotto, si consiglia di provare l’integratore abbronzante Equilibra. Si compone di carotenoidi vegetali (luteina, licopene e betacarotene), vitamine (C, E) e minerali (rame, selenio). Utili per la produzione di melanina e la protezione della pelle dai raggi ultravioletti e i radicali liberi. In più è importante sottolineare la presenza dell’olio extravergine d’oliva biologico, al fine di soddisfare l’apporto degli acidi grassi essenziali per la salute della pelle. Si trova sotto forma di perle morbide da deglutire con un po’ d’acqua e se ne consiglia una perla al giorno, da assumere preferibilmente al mattino. Ideale per chi cerca un prodotto naturale e bilanciato, costa circa 10 euro. Anche in questo caso, se il prezzo è sicuramente un plus e anche la formula protettiva, va detto che potrebbe causare arrossamenti o reazioni allergiche in soggetti sensibili.

Integratore per il sole Gloryfeel

Il terzo e ultimo integratore per l’abbronzatura che si distingue per un eccellente rapporto qualità-prezzo è Gloryfeel. Si tratta di un prodotto venduto in capsule vegetali, 100% naturali e facili da deglutire. Ogni confezione contiene 90 capsule, sufficienti per un trattamento della durata di 3 mesi. La sua formula è ricca di vitamine, minerali e carotenoidi vegetali, per questo motivo è il prodotto ideale per chi cerca un prodotto originale e naturale. Oltre ai pregi, come il prezzo basso e la formula innovativa bisogna però fare attenzione perchè potrebbe non essere adatto a chi ha problemi alla tiroide.

In conclusione, questi prodotti sono perfetti per stimolare l’abbronzatura e nello stesso tempo costano poco e sono ricchi di vitamine e sostanze che non rovinano la pelle. Con l’arrivo dell’estate è proprio quello di cui abbiamo bisogno.