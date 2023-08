Piatti regionali più amati, ecco quelli più cercati online

Fa tanto caldo, e forse non è proprio il caso di mettersi ai fornelli. Ma se avete l’aria condizionata in casa, allora non sarà un grande problema mettersi a cucinare quelli che sono i piatti regionali più amati. Ma di quali si tratta? Uno studio ci aiuta a conoscere quelle che sono le ricette più cercate online nel nostro paese.

Le ricette più cliccate online

Non perdiamoci in troppi preamboli, la fame avanza, è ormai ora di pranzo e vogliamo avere uno spunto per metterci ai fornelli con cognizione di causa. Quali sono i piatti regionali più amati dagli italiani? a svelarcelo è un portale che di ricette se ne intende, stiamo parlando di HelloFresh, azienda che offre proprio ricette e ingredienti a chilometro zero da consegnare nelle case dei suoi clienti. Le ricette regionali sono le più accreditate, infatti hanno un volume di ricerca sul web di addirittura 1.046.370 click. La cucina meridionale regna sovrana. Infatti è al sud che si concentrano quelli che sono i piatti regionali più apprezzati in tutto il paese.

I numeri ci dicono che il 64,23% delle ricerche riguarda piatti tipici della tradizione culinaria meridionale.

Entrando più nello specifico, a fare la parte del leone sono i piatti campani. Le ricerche mensili delle ricette di questa regione si attestano attorno alle 235mila. Non solo pizza quindi a Napoli e nelle altre città della Campania, ma tante ricette davvero tutte da scoprire. Al secondo posto abbiamo invece la cucina sicula. I piatti siciliani possono competere con quelli campani e finiscono quindi in seconda posizione, anche se il distacco è comunque consistente. 184mila le ricerche mensili complessive per i piatti di questa regione italiana. A completare il podio c’è il Lazio con 108mila ricerche su base mensile. A tal proposito, vi ricordiamo che esistono ristoranti low cost davvero imperdibili se volete visitare la costa laziale questa estate.

Piati regionali più amati, quali sono?

Detto ciò, vediamo finalmente quali sono i piatti più cliccati sul web, secondo la ricerca effettuata da HelloFresh:

Pastiera napoletana;

gnocchi alla romana;

saltimbocca alla romana;

pizza;

cannoli e arancine palermitane;

È una top five da urlo quella che abbiamo appena messo in classifica. Al primo posto quindi troviamo la pastiera napoletana, un vero e proprio must quando si tratta di mettere dolci a tavola per celebrazioni e ricorrenze speciali. Solitamente la si propone a Pasqua, ma scommettiamo che molti italiani non sapranno resisterle nemmeno in altri periodi dell’anno. Per questo piatto le ricerche mensili arrivano a una media di 67 mila click. Grande distacco, ma comunque con ricerche davvero sostanziose, per la seconda in classifica, ovvero gli gnocchi alla romana. In questo caso le ricerche sono 27 mila al mese. Il podio si completa con un altro prodotto tipico del Lazio, ossia i saltimbocca alla romana. 10 mila ricerche mensili.

Pensione speciale la ottengono anche la pizza (17 mila ricerche mensili, da dividere però per i diversi tipi di ingredienti che la vedono protagonista) e i dolci di Palermo, prodotti per veri buongustai. Analizzando i dati raccolti su Google, è stato possibile stilare la classifica delle ricette italiane più cercate online.

Riassumendo…