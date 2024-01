Si chiama 100 Best Dishes in the World 2023-2024 ed è la classifica dei piatti più buoni del mondo. A stilarla ci ha pensato anche quest’anno Taste Alas, rivista specializzata nel settore. Sono 100 i posti assegnati dagli esperti, e naturalmente c’è una ricca presenza di prodotti italici. Nella top 10 però soltanto un piatto italiano campeggia.

Il podio che non ti aspetti

Chi ha vinto questa edizione dei piatti più buoni al mondo? Nessuna italiana sul podio, anzi diciamo che nella top ten in generale la nostra presenza è davvero striminzita, solo un piatto delle nostra parti tra le prime 10 posizioni.

E dire che la stessa rivista ci ha premiati come migliore cucina al mondo proprio quest’anno. Ad ogni modo, non perdiamoci in troppi piagnistei e vediamo quali sono invece le portate che più di tutte hanno deliziato gli esperti. Al terzo posto abbiamo il Phat kaphrao, una frittura thailandese con carne macinata o frutti di mare, servita solitamente con molte salse. Al secondo posto, a un passo dalla vittoria, si posiziona la, una squisita focaccia di origini indiane, ma particolarmente famosa anche in Malesia e Indonesia.

Al primo posto invece a trionfare in questa edizione 2024 dei piatti più buoni del mondo troviamo la Picanha, una pietanza brasiliana a base di carne bovina grigliata. Tipico della cucina brasiliana, questo taglio di carne è l’equivalente nostrano del al “codone di manzo” o “punta di sottofesa”. Su uno dei due lati è presente un caratteristico strato di grasso spesso un centimetro. Questo dunque il podio che ci consegna il vincitore di questa edizione. Ora però è arrivato il momento di scoprire le posizioni delle italiane. La prima a comparire in classifica, partendo dal basso, è la bistecca alla fiorentina, che si posiziona 96esima. Più in alto abbiamo il fritto misto, 76esimo e il risotto ai funghi porcini, 74esimo.

Piatti più buoni del mondo

Scaliamo la classifica delle italiane e troviamo le altre posizioni. Al numero 68 troviamo infatti le lasagne alla bolognese. Per Bologna si tratta di un’edizione magica, ci sono infatti diverse pietanze del posto ed è infatti stata eletta quest’anno capitale italiana del cibo. Il ragù alla bolognese si posiziona 61esimo, mentre la pasta alla carbonara arriva al 59esimo posto dando finalmente lustro anche alla cucina laziale. Si torna ancora a Bologna per la posizione 54, occupata dalle tagliatelle al ragù alla bolognese. Le linguine allo scoglio sono invece due posizioni più in basso. Numero 51 per la parmigiana napoletana. Anche la Campania è ampiamente presente in questa classifica. Il pesto genovese invece occupa la posizione numero 35.

Se le previsioni degli esperti a inizio 2023 ci davano un assaggio dei cibi che sarebbero diventati più popolari, la realtà dei fatti invece ci dice che la tradizione nell’arte culinaria ancora non si batte. La focaccia di Recco con formaggio la troviamo in posizione 31. Ampio balzo per la prossima italiana che si posiziona appena dopo la top 10. All’undicesimo posto infatti troviamo le pappardelle al cinghiale. Ed eccoci finalmente giunti alla prima italiana meglio posizionata, stiamo parlando della pizza napoletana. È questo dunque il piatto italiano più buono per gli esperti di Taste Alas quest’anno. Nella classifica generale si posiziona quarta, appena un gradino oltre il podio già raccontato nel primo paragrafo. Dietro la pizza ci sono a completare la top 10 Guotie, Khao soi, Butter Garlic Naan, Tangbao, Shashlik e Phanaeng Curry.

I punti chiave…