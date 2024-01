Stavolta la classifica che non ti aspetti si concentra sui piatti peggiori al mondo. Ancora una volta sono gli esperti di TasteAtlas a stilarla. Il portale dedicato alla gastronomia prepara una lista di ben 100 pietanze, tra queste anche prodotti italiani. Lo studio si basa sulle recensioni raccolte in base alle valutazioni fatte dagli stessi utenti. A tal proposito sono stati registrati 396.447 voti.

I punteggi più bassi

Anche questa volta, come ogni anno, arriva la classifica culinaria. Il portale in questione però non si concentra soltanto sui piatti più buoni al mondo, ma va a scandagliare anche il rovescio della medaglia, ossia i cibi considerati peggiori al mondo.

Si tratta di pietanze con le valutazioni più basse registrate sul portale online. Diamo uno sguardo proprio agli italiani. Sono sette a figurare nella top 100 stilata dagli esperti. All’87 posto abbiamo i cavallucci di Siena, subito tdopo troviamo invece l’agnello pasquale. In 49esima posizione c’è un prodotto di Chieti, stiamo parlando degli spaghetti al cartoccio. 39esima posizione per il pandolce di Genova. Alla posizione 24 c’è invece lo zuccotto fiorentino. In posizione 17 c’è il pani ca meusa di Palermo. Al 13esimo posto invece ci sono gli, e questo prodotto quindi può definirsi il cibo italiano peggiore.

A questo punto andiamo invece a vedere quelli che sono i piatti peggiori in assoluto, concentrandoci sulle altre pietanze. Prima di proseguire però è importante dire due parole su questa classifica, quasi a volerne prendere le distanze, in un certo senso. Ci sembra infatti abbastanza singolare parlare di arancini, spaghetti al cartoccio e altro ancora come prodotti pessimi. Indubbiamente, il gusto è qualcosa di estremamente soggettivo e possono non piacere, ma probabilmente alcuni di questi piatti devono anche aver avuto la sfortuna di non essere stati cucinati a dovere. Ad ogni modo, si tratta di valutazioni offerte da semplici utenti, e non certo esperti dell’arte culinaria.

Piatti peggiori al mondo

Quindi la classifica può lasciare il tempo che trova, anche se un campione di oltre 300 mila valutazioni è comunque indicativo.

Siamo finalmente giunti a parlare della classifica vera e propria. Dopo aver visto che fine hanno fatto gli italiani, ecco le altre posizioni importanti. Concentriamoci direttamente sulla top 10, quindi, e scopriamo che in ultima posizione c’è la Ryynimakkara, una salsiccia di mais, piatto finlandese. Al nono posto c’è il Marmite and Chip sandwich, si tratta di un panino della Nuova Zelanda. Ancora panino anche all’ottavo posto, viene servito a Valencia in Spagna, ed è ripieno di carne di cavallo. Al settimo posto c’è una delle stramberie più singolari della classifica. Stiamo parlando della pizza calzone con panino incorporato. È stata ideata in Svezia per coloro che, dopo una serata di grandi bevute, non sapevano decidersi se scegliere la pizza o il panino con l’hamburger, ed ecco che gli svedesi pensano a un piatto che li propone entrambi.

Pane a base di patate e farina per il sesto posto, occupato appunto da questo piatto cileno chiamato Chapalele. Entriamo nella top 5 e troviamo lo Sklandrausis, un piatto lettone che essenzialmente consiste in una torta ripiena di patate e carote. La Kalvsylta occupa la quarta posizione. Si tratta di un piatto di carne di vitello originario della Svezia. Sul podio incontriamo invece Yerushalmi Kugel, una sorta di tortino in casseruola saltato originario di Gerusalemme. Il Ramen Burger occupa la seconda piazza. Infine, al primo posto tra le schifezze del pianeta, e quindi considerato il piatto peggiore al mondo, troviamo lo squalo islandese. Il piatto viene servito in cubetti di carne, dopo che la stessa è stata fatta fermentare per mesi. L’alto contenuto di ammoniaca spesso fa vomitare.

I punti chiave…