Piastra a induzione: innovazione in cucina tra ammirazione e dubbi sulla salute

La piastra a induzione è diventata la protagonista indiscussa delle cucine moderne. È elogiata, infatti, per la sua efficienza, sicurezza e per il design innovativo. Nonostante si apprezzi molto questa tecnologia, però, ci sono dubbi e preoccupazioni riguardo a presunti rischi per la salute. In rete, infatti, circolano informazioni su possibili problemi che potrebbero esserci utilizzando tale piano di cottura. Si parla soprattutto di emissioni di radiazioni elettromagnetiche pericolose e dei cibi che cotti su di esso perderebbero il loro valore nutritivo.

Qual è il segreto del successo di tale piano di cottura?

Uno dei segreti del successo della piastra a induzione è sicuramente la sua incredibile efficienza energetica. A differenza delle tradizionali piastre elettriche, che riscaldano una resistenza che a sua volta riscalda la superficie, essa sfrutta il principio dell’induzione magnetica. Significa che il calore viene generato direttamente nella pentola, garantendo una maggiore efficienza e risparmi energetici. Inoltre tale piano di cottura offre un controllo preciso della temperatura, consentendo agli chef casalinghi di regolare con precisione il calore desiderato.

Tale aspetto è molto apprezzato quando si cuociono dei piatti che richiedono una particolare attenzione ai dettagli e una gestione accurata della temperatura.

Dal punto di vista della sicurezza, poi, la piastra a induzione è considerata una delle opzioni più sicure sul mercato. Il motivo è semplice: non si riscalda direttamente per cui non si rischiano scottature accidentali. Non bisogna dimenticare, poi, che molti di questi piani di cottura sono dotati di funzioni di sicurezza aggiuntive. Ad esempio il riconoscimento automatico delle pentole e la disattivazione automatica.

Un altro punto di forza è che pulirla è molto semplice grazie alla superficie piatta. Non ci sono parti riscaldanti esposte e poi gli schizzi ed eventuali residui di cibo non bruciano la superficie. Il bello è che basta un solo panno per mantenerla splendente e pulita. Insomma il top per chi odia le faccende domestiche.

Piastra a induzione: innovazione in cucina tra ammirazione e dubbi sulla salute

Una delle ultime classifiche di Cookist dei migliori piani cottura a induzione (2021) poneva al primo posto la Bosch PUE611BF1J mentre per il comparatore Qualescegliere al top c’era la Whirlpool PH ACM795BA. Nel 2021 è iniziato sicuramente il boom di tali articoli per le bollette di luce e gas più alte rispetto ai periodi passati. Si sono quindi scelti questi piani di cottura e si continuano a preferire ad altri perché grazie a essi il calore non si disperde. L’80% dell’energia, infatti, è trasformata in calore per cucinare.

Se da un lato si risparmia, però, dall’altro ci si chiede se questo metodo di cottura non possa far male alla salute. Uno dei dubbi principali, infatti, riguarda l’emissione delle radiazioni elettromagnetiche che, come si sa, sono pericolose. Sul sito belga Passion Santè, però, si legge che il piano a induzione ha una frequenza bassa e intermedia che va da 20 a 100 kHz. Anche i dispositivi che si tengono nelle proprie case come i forni a microonde o le lampadine a risparmio energetico emettono le medesime frequenze.

È intervenuto sull’argomento anche il Ministero della Salute svizzero che ha stabilito che il valore indicativo di sicurezza non è superato se una persona che cucina è posizionata a 5-10 centimetri di distanza dai fornelli. In ogni caso, una debole corrente elettrica viene rilasciata solo se la pentola è più piccola della piastra (ma a una distanza di 1 centimetro) e quando è toccata durante la cottura di un cibo.

Per quanto riguarda gli alimenti, infine, non c’è nessuno studio che dimostra che tale piano cambi la loro composizione chimica. Il cibo assorbe soltanto il calore dalla padella per cui non può essere danneggiato né dalla radiazione che emette il piano cottura a induzione e nemmeno da quest’ultimo.

Riassumendo….

1. La piastra a induzione è diventata la protagonista indiscussa delle cucine moderne

2. Uno dei vantaggi maggiori è il risparmio di energia che si ha con tale piano

3. Ci si chiede però se cucinare con essa produca dei danni alla salute. Non c’è nessuno studio che afferma che cuocere le pietanze con tali piani possa far male.

