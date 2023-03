Pesticidi nella frutta, ecco i più contaminati, la sporca dozzina

È stata ribattezzata la sporca dozzina e si riferisce ai prodotti rovinati da elementi chimici. Stiamo parlando dei pesticidi nella frutta. Quali sono i frutti più contaminati? Ecco la dirty dozen, come l’hanno ribattezzata gli americani ispirandosi al vecchio film hollywoodiano.

Pesticidi nella frutta, un problema da risolvere

Quando si parla di pesticidi nella frutta si parla di quello che è un vero e proprio problema della nostra alimentazione. È inutile infatti sottolineare che tali prodotti sono particolarmente nocivi per il nostro organismo, quindi è senza subbio interessante conoscere quali sono quelli più contaminati. La classifica ci arriva da EWG, ovvero Environmental Working Group. Gli esperti in questione hanno rilasciato uno studio che funge anche da guida, oltre che da interessante elenco per quei curiosi che vogliono scoprire quali sono i frutti maggiormente contaminati in questo 2023.

Parliamo del resto di un alimento che non dovrebbe mai mancare sulle nostre tavole, vista la sua grande importanza, così come è altrettanto importante la verdura. Sono proprio frutta e verdura invece gli alimenti che più di tutti risentono del problema pesticidi. Ma perché continuano ad utilizzarli? Questi prodotti chimici, naturalmente, non sono buttati sulla coltivazione a casa, ma servono per eliminare animali nocivi che possono inquinare ancora di più i prodotti coltivati. Parliamo non solo di insetti, ma anche di topi e acari.

Quali sono i prodotti più contaminati nel 2023

Inoltre, i pesticidi vengono utilizzati anche per combattere infezioni fungine o piante infestanti.

A quanto pare dobbiamo abituarci a un mondo che sta cambiando. Forse rinunceremo anche al latte fresco, e a malincuore potremmo un giorno rinunciare anche a frutta e verdura. Purtroppo, benché da tempo si discuta di valide alternative, i pesticidi sono ancora altamente utilizzati. Come di consueto, anche per quest’anno, l’ente ha rilasciato la ‘Dirty Dozen’, ovvero la classifica degli alimenti di origine vegetale più contaminati dai pesticidi e, di conseguenza, potenzialmente rischiosi per l’uomo.

Fragole Spinaci Cavolo e senape Pesche Pere Nettarine Mele Uva Peperoncino Ciliegie Mirtilli Fagioli verdi

Questa black List è elaborata sulla base dei dati raccolti dal Dipartimento dell’Agricoltura e dalla Food and Drug Administration statunitensi. Pronti per la? Eccola:

Un ricco elenco di frutta e verdura, quello presentato dall’analisi. Purtroppo, però, come dicevamo, si tratta dei prodotti maggiormente contaminati dai pesticidi. Al primo posto quindi un alimento amatissimo, le fragole. Benché non sia un frutto nel senso stretto del termine, si tratta comunque di uno dei prodotti che spesso mettiamo sulle nostre tavole a fine pasto e che fanno decisamente bene al nostro organismo. Peccato che le sostanze chimiche lo stanno rovinando, facendolo praticamente balzare al primo posto di questa inquietante classifica.