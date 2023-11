Il bonus da mille euro per i dipendenti di Poste Italiane è realtà. Nel mese di novembre, infatti, i dipendenti della nota azienda riceveranno un buono concordato ad agosto. Si tratta di una cifra una tantum promessa ai dipendenti in seguito ai buoni risultati che Poste ha avuto fino a settembre 2023. Per premiare i dipendenti che hanno soddisfatto le esigenze dei clienti, quindi, Poste Italiane ha pensato di offrire un bonus di mille euro, che sicuramente farà felici i lavoratori dell’azienda.

Perché Poste sta dando 1000 euro di bonus a novembre

Sopratutto in questo periodo di crisi e inflazione alle stelle.

L’ad Matteo Del Fante, in merito al bonus per i dipendenti ha detto:

“Questo bonus ha anche lo scopo di mitigare la dinamica inflattiva nel periodo di vigenza del presente accordo. Nel frattempo, sono in corso le trattative per il nuovo contratto collettivo per il periodo 2024-26”.

Per Poste, continua la crescita positiva. I risultati dei primi 9 mesi del 2023 dimostrano dei ricavi in aumento su base annua del 7%, ossia circa 9 miliardi di euro. Del Fante ha precisato che tutto ciò è stato ottenuto grazie ad una razionalizzazione dei costi, considerando anche l’inflazione. La nota azienda, infatti, ha segnato una crescita in tutti i segmenti legati a Corrispondenza, Pacchi e Distribuzione, questo grazie anche alla “revisione delle tariffe postali e a un business mix favorevole” senza dimenticare l’aumento del volume dei pacchi. Per questo motivo è stato possibile offrire un bonus di mille euro ai dipendenti, anche se Poste si aspetta ottimi risultati per tutto il 2023 nei settori Corrispondenza, Pacchi e Distribuzione.

L’Ad ha annunciato anche un segno più per quanto riguarda i settori Pagamenti e Mobile, grazie al maggior utilizzo delle carte e il consolidamento di LIS. Solo per l’offerta Posta Energia sono arrivate 400 mila contratti firmati.

Bonus in arrivo a novembre

Il modello di business, quindi, che punta molto alla diversificazione ha portato a risultati finanziari superiori agli obiettivi. I ricavi totali dei servizi finanziari sono pari a 1,4 miliardi nel terzo trimestre 2023, leggermente in calo a causa delle minori plusvalenze e minori proventi della raccolta postale. I risultati positivi hanno sicuramente un legame con le nuove assunzioni di Poste Italiane

Quando arriverà il buono per i dipendenti di Poste Italiane? Come anticipato ad inizio articolo, si tratta di una cifra una tantum che i lavoratori riceveranno a novembre. Chiaramente sarà molto utile contro il carovita e lo scopo è più o meno questo. Con l’inflazione, i rincari dei prezzi e il potere di acquisto che scende, per chi lavora è molto utile ottenere un aiuto in più, che può dare una mano a sostenere le spese necessarie, soprattutto in questo contesto di forte crisi economica. Poste Italiane non è l’unica ad aver offerto ai dipendenti un bonus aggiuntivo. Anche altre aziende nell’ultimo periodo hanno fatto lo stesso, basti pensare a Ferrero, che ogni tanto offre dei benefit ai dipendenti o uno stipendio in più.

