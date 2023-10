Cercare lavoro in questo periodo dell’anno sembra un pò più semplice del previsto. In alcuni periodi le aziende sembrano puntare maggiormente sulle richieste di lavoro. Anche Poste Italiane, che comunque cerca nuovo personale quasi tutto l’anno, ha in mente una moltitudine di assunzioni a tempo determinato entro gennaio 2024. La ricerca è rivolta soprattutto a postini e portalettere a tempo determinato, per cui si prevede la copertura di 4.924 posti. Un numero molto ingente, anche se si tratta di posti di lavoro a tempo determinato per esigenze stagionali.

Assunzioni Poste italiane: lavoro per postini e non solo, quasi 5 mila posti entro gennaio

Di recente, Poste ha comunicato l’apertura delle nuove assunzioni stagionali tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024. Come riporta il sindacato Failp Cisal, infatti, la nota azienda ha aperto il piano assunzionale per novembre, dicembre e gennaio. In tutto sono a disposizione 4.924 posti di lavoro, di cui 1,140 nella produzione e tutto il resto nel recapito della posta. Durante la pandemia, Poste Italiane ha dovuto stoppare o quanto meno diminuire il numero di assunzioni, ma adesso c’è l’esigenza di rafforzare molti comparti e potenziare la rete.

Non in ultimo, tra le novità messe in atto da Poste Italiane, anche la possibilità di ritirare il passaporto e la carta di identità negli uffici postali. Tornando al lavoro, invece,la nuova ricerca è rivolta a postini e portalettere su tutto il territorio nazionale, che saranno assunti da novembre a gennaio. Di tutti i posti disponibili 1.016 candidati saranno assunti al Nord Ovest, 244 al Nord Est, 744 al Centro-Nord, 604 al Centro, 995 al Sud e 282 in Sicilia. Per quanto riguarda gli addetti alla produzione, invece, 375 figure saranno assunte al Nord Ovest, 159 al Nord Est, 286 al Centro-Nord, 137 al Centro, 133 al Sud e 50 in Sicilia.

Le figure ricercate

Come anticipato le nuove assunzioni di Poste Italiane riguardano soprattutto portalettere a tempo determinato.

Riassumendo

Per potersi candidare è necessario possedere un diploma o una laurea. Non serve esperienza in particolare ma bisogna dimostrare di essere in grado di guidare il motomezzo aziendale. I candidati, che solitamente sono molto numerosi, dovranno superare un test online di ragionamento logico, poi una prova di guida del motomezzo e un colloquio. Gli assunti otterranno un contratto a tempo determinato di tre mesi.Poste Italiane cerca anche altre figure, come consulenti finanziari, giovani laureati in economia che vogliono intraprendere questa carriera, ma anche addetti al front end in Alto Adige, nella provincia di Bolzano. Dando un’occhiata alla pagina delle offerte lavoro di Poste, si possono trovare tutte le opportunità di impiego del momento con i relativi requisiti per candidarsi. Chi vuole cambiare lavoro o ne sta cercando uno, quindi, può trovare tante opportunità di rilievo con Poste Italiane.