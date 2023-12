È tempo di esperimenti per la città lagunare. Il ticket di Venezia è ormai una realtà e l’iniziativa verrà sperimentata nel corso del prossimo anno. Chi vuole visitare la città dovrà pagare, ecco quanto si paga, quali sono le date previste per tale biglietto e chi invece ne sarà esente.

Un nuovo giro d’affari

Il turismo veneziano sta per aggiungere un’altra freccia alla sua faretra. Spunta il ticket d’ingresso per Venezia, ossia un biglietto da acquistare per visitare la città lagunare.

Si partirà da una sperimentazione di 29 giornate atte a dare un freno al cosiddetto turismo mordi e fuggi. Con il biglietto d’ingresso infatti i turisti saranno invogliati a rimanere per più giorni favorendo quindi altri servizi turistici del luogo. Naturalmente, tale fatto potrebbe anche scoraggiare alcuni turisti, ed è per questo motivo che si tratta di un esperimenti che per ora ha una serie di giorni limitati. Tale contributo sarà infattiper quei visitatori che non permettano in città, ma che appunto vogliono solo fare una visitina veloce e andare via.

In questo caso l’importo da pagare sarà di 5 euro giornalieri. È importante precisare che il contributo sarà applicato solo alla Città antica, mentre non dovrà essere corrisposto da chi vorrà accedere alle isole minori, tra cui il Lido di Venezia (compreso Alberoni e Malamocco), Pellestrina, Murano, Burano, Torcello, Sant’Erasmo, Mazzorbo, Mazzorbetto, Vignole, S. Andrea, la Certosa, San Servolo, S. Clemente, Poveglia. Inoltre, anche il transito di Piazzale Roma, Tronchetto o Stazione Marittima non prevedono tale contributo, a patto che non si passi per la città antica. Insomma, il comune ha anche tracciato un vero e proprio itinerario che esclude dal ticket questi luoghi, ed è quindi esclusivamente riservato a coloro che vogliono accedere alla parte più storica della città.

Ticket Venezia, date e altre info

Per quanto riguarda le date in cui tale esperimento sarà in vigore, il primo blocco è fissato per la primavera.

dal 25 aprile al 5 maggio;

11 e 12, 18 e 19, 25 e 26 maggio;

8 e 9, 15 e 16, 22 e 23, 29 e 30 giugno;

6 e 7, 13 e 14 luglio.

Dal 25 aprile al 5 maggio quindi sarà in vigore il ticket di Venezia per la città antica sopra citata. Le altre date invece riguardano i weekend successivi. Ecco elencato il calendario:

Altra cosa importante da ricordare è che tale contributo è previsto nella fascia oraria che va dalle 8:30 alle 16:30. Insomma, Venezia si appresta a dare un importante scossone al mondo del turismo made in Italy, ma possiamo dire che tutto sommato la decisione è abbastanza morbida e prende in considerazione molti aspetti riuscendo quindi a essere ancora gratis per la maggior parte dei turisti. A tal proposito, andiamo a vedere chi altro è esente. Tra questi ci sono i minori di 14 anni, coniugi, conviventi e parenti fino al terzo grado e chi è in visita ai residenti nella Città antica. Come detto, sono naturalmente esentati coloro che pernottano nei servizi ricettivi offerti dal comune stesso.

Come pagare e quali sanzioni sono previste?

Ma come avviene il pagamento? I turisti interessati dovranno accedere all’app del Comune di Venezia e prenotare la propria visita tramite pagamento del ticket. In questo modo verrà loro fornito un QR Code che dovranno esibire al varco della città antica. Le prenotazioni saranno operative sulla piattaforma a partire dal 16 gennaio prossimo. Prevista anche una sanzione per i trasgressori, che consiste in una multa che va da 50 euro a 300 euro (+10 euro del contributo di accesso). Naturalmente, il comune si è dichiarato entusiasta del progetto e spera che tale esperimento porti buoni risultati alla città. Ecco le parole di Simone Venturini, assessore al turismo:

“Il nostro è un approccio umile e propositivo per disincentivare il turismo giornaliero, perché il ‘mordi e fuggi’ complica in determinate giornate la gestione dei flussi, a favore di tutti i visitatori che intendono conoscere in modo più approfondito la nostra città prendendosi il giusto tempo (almeno una notte) per entrarci in sintonia e per scoprire il suo patrimonio artistico, le sue tradizioni, il suo artigianato”

I punti chiave…