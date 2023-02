Pensioni marzo, calendario pagamenti: con il cedolino scatta l’adeguamento degli assegni

Ormai è tutto pronto. Tra meno di 48 ore i pensionati italiani che percepiscono un assegno il cui importo è oltre quattro volte il minimo riceveranno il tanto agognato adeguamento all’inflazione. Insieme alla perequazione per l’assegno di marzo, arriveranno anche gli arretrati di gennaio e febbraio. Insomma, il mese di marzo si aprirà con almeno due ottime notizie per i pensionati, anche se – questo va ricordato – la perequazione non sarà totale ma andrà a calare con l’aumentare dell’importo della pensione.

Pensioni: come funziona la perequazione di marzo per gli assegni d’importo superiore quattro volte il minimo

A partire dal 1° marzo, le pensioni tra quattro e cinque volte il minimo beneficeranno di una rivalutazione pari al 6,2%. Si scenderà poi al 3,8% per gli assegni lordi compresi tra cinque e sei volte il minimo. Un’ulteriore riduzione è prevista per gli assegni tra sei e otto volte il minimo: si passerà dal 7,3% riconosciuto per gli assegni fino a quattro volte il minimo al 3,4%.

E ancora, per le pensioni fino a dieci volte il minimo la percentuale della rivalutazione scende al 2,7%. Infine, crolla al 2,3% per chi percepisce un assegno previdenziale dieci volte superiore il minimo.

Questi gli importi da prendere in considerazione in base alle diverse fasce di reddito previdenziale:

2.101,53 – 2.626,90 euro al mese: tra quattro e cinque volte il minimo

2.2626,91 – 3.152,28 euro al mese: tra cinque e sei volte il minimo

3.152,29 – 4.203,04 euro al mese: tra sei e otto volte il minimo

4.203,05 – 5.253,80 euro al mese: fino a dieci volte il minimo

sopra i 5.253,81 euro al mese: oltre dieci volte il minimo.

Calendario pagamento pensioni marzo 2023: tutte le date da segnare in rosso

Concludiamo il nostro approfondimento di oggi sulle pensioni con il calendario dei pagamenti degli assegni previdenziali a marzo.

1° marzo 2023: pagamento per i pensionati i cui cognomi iniziano con la lettera A e B

2 marzo 2023: pagamento per i pensionati i cui cognomi iniziano con la lettera C e D

3 marzo 2023: pagamento per i pensionati i cui cognomi iniziano con la lettera E, F, G, H, I, J, K

4 marzo 2023: pagamento per i pensionati i cui cognomi iniziano con la lettera L, M, N, O (solo al mattino)

6 marzo 2023: pagamento per i pensionati i cui cognomi iniziano con la lettera P, Q, R

7 marzo 2023: pagamento per i pensionati i cui cognomi iniziano con la lettera S, T, U, V, Z.

A seguire tutte le date da cerchiare in rosso in vista del prossimo mese: