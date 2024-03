Basta aumenti per le pensioni di aprile. Quel che l’INPS doveva dare è stato dato. Quali sono quindi gli importi per il mese in arrivo? Benché dunque molti pensionati si aspettassero una ulteriore buona notizia, il calcolo sulle nuove aliquote è ormai storia archiviata. Vediamo quindi quanto spetta per il mese prossimo.

Pagamento e importi di aprile

Il calcolo delle nuove aliquote ha portato a un aumento del 5,4% sulle pensioni. Finalmente una buona notizia per gli italiani e l’annuncio da parte dell’INPS era arrivato nel mese di maggio scorso, con conseguente comunicazione che tali nuovi importi sarebbero stati calcolati proprio sulle pensioni di aprile.

Ora però arriva la nuova comunicazione che smentisce tale annuncio. Ebbene, non ci sarò alcun incremento pensionistico, cosa già avvenuta nel mese di marzo. Ed ecco quindi già spiegato il motivo di tale mancato aumento per il mese prossimo. l’INPS infatti nel mese di marzo attualmente in corso ha già effettuato l’adeguamento delleIrpef, con tanto di pagamento relativo agli arretrati da calcolare.

Insomma, tutto è stato già inserito nel rateo di marzo, e quindi non ci sarà bisogno di attendere aprile per il ricalcolo. Insomma, casi pensionati, ci tratta di soldi che avete già avuto. Non molti giorni fa, infatti, avevamo proprio parlato delle pensioni di aprile 2024, annunciando l’attesa ufficiale, ma dopo qualche giorno è arrivato il nuovo calcolo dell’INPS che ha archiviato la pratica e fatto partire gli assegni con tanto di arretrati. In questo stesso mese quindi molti pensionati hanno già goduto di tale aumento, il quale, al netto degli arretrati liquidati sempre a marzo, conserverà per tutti i mesi del 2024 l’aumento previsto.

Pensioni aprile, quali sono gli importi?

Le aliquote ridotte da 4 a 3 sono la grande novità introdotta dal Governo Meloni sul tema delle pensioni. Tradotto in termini pratici, la tassazione del 23% che prima era estesa solo fino ai redditi entro i 15 mila euro, ora raggiunge anche quelli fino a 28 mila euro all’anno.

Tra 28 mila e 50 mila la tassazione è invece del 35%. Sopra la soglia dei 50 mila si arriva invece al 43%. Qualche esempio pratico può farci capire a quanto ammontano tali aumenti per il ricalcolo sulle aliquote dell’Irpef. Per pensionati con pensione da 1400 euro al mese, in questo caso l’aumento è di 5 euro rispetto alla precedente tassazione dell’Irpef. Chi percepisce 1600 euro avrò invece un aumento di 9 euro, mentre sonoin più rispetto a chi percepisce 1800 euro e così via.

Per consultare e avere contezza degli importi spettanti sarà sufficiente andare sul sito dell’INPS e accedere alla propria pagina personale e prendere visione del cedolino rilasciato dall’ente. Se vi state chiedendo quando arriverà la pensione sul proprio conto, ebbene anche in questo caso, come per i mancati aumenti, c’è una piccola brutta notizia. Quest’anno infatti la Pasqua e la pasquetta cadono proprio a cavallo tra i due mesi, quindi il primo aprile, essendo Lunedì in albis, non ci sarà il consueto bonifico che arriva puntuale al primo di ogni mese. Gli italiani dovranno quindi attendere martedì 2 aprile per riceverlo.

