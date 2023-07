Pensioni agosto, quando saranno pagate: calendario con le date di Poste e banca

Agosto è il mese delle ferie, ma anche dei pagamenti delle pensioni che si confermano un appuntamento fisso del mese per tutti i pensionati che aspettano con ansia l’arrivo del cedolino. Oltretutto ad agosto dovrebbero anche arrivare dei conguagli ed eventuali aumenti. Cerchiamo di fare il punto della situazione, ricordando che il governo sta lavorando a delle importanti novità legate alle pensioni. Oltre alle pensioni di garanzia per i precari, a settembre potrebbero arrivare importanti novità in merito ad Opzione Donna e l’Ape Sociale. L’obiettivo, ovviamente, si conferma Quota 41 per tutti, ma attualmente la coperta è troppo corta e il governo deve accantonare la proposta, che rimane comunque un possibile obiettivo comune.

Calendario pagamenti pensioni agosto

Tornando al pagamento delle pensioni di agosto, come sempre i pensionati che ricevono la pensione in posta dovranno recarsi negli uffici in giorni stabiliti, mentre chi riceve l’assegno sul conto bancario o postale, solitamente vede il bonifico nei primi giorni del mese.

Da martedì 1 agosto tutti i pensionati che hanno il cognome che inizia per A e B

Mercoledì 2 agosto i pensionati che che hanno il cognome che inizia per C e D

Giovedì 3 agosto tocca ai pensionati che hanno il cognome che inizia da E a K

Venerdì 4 agosto sarà la volta dei pensionati che hanno il cognome che inizia da L a O

Sabato 5 agosto si dovranno recare in posta solo mattina i pensionati che hanno il cognome che inizia da P a R

Lunedì 7 agosto toccherà a quelli che hanno il cognome che inizia da S e Z.

I pagamenti delle pensioni di agosto iniziano il 1 agosto per chi riceve l’accredito tramite Poste ma non in contanti, mentre dal 3 agosto per i pensionati che ricevono l’accredito sul conto. Per i pensionati che ricevono l’accredito in posta, questo è il calendario ufficiale da rispettare:

Invece, come anticipato, chi riceve la pensione sul conto riceverà l’accredito dal 3 agosto.

Eventuali conguagli

Sempre ad agosto si prevedono degli aumenti per chi riceve le pensioni minime ed è in arretrato e quindi non li hanno ricevuti a luglio. Ad agosto, quindi, sono previsti gli aumenti eventuali della pensione minima di 563,72 euro di circa 8 euro per gli under 75, di 36 euro per chi ha più di 75 anni, oltre agli arretrati di 50 euro per chi ha meno di 75 anni e 216 euro per chi è over 75. Per saperne di più, i pensionati possono accedere all’Inps, esattamente all’area all’area riservata “My Inps“, con le credenziali Spid, Cns o Cie.

Pensioni agosto, quando saranno pagate: calendario con le date di Poste e banca

Intanto, per l’11 luglio è previsto un incontro tra ministero del lavoro e sindacati dove si parlerà dell’ipotesi di una pensione di garanzia per quei lavoratori che oggi hanno 40 anni e nel futuro rischiano di avere pensioni vicine alla soglia di povertà a causa delle carriere discontinue e basse retribuzioni. I sindacati vorrebbero creare una “una pensione contributiva di garanzia, collegata ed eventualmente graduata rispetto al numero di anni di lavoro e di contributi versati”. Il 18 luglio, poi, è previsto un nuovo incontro dove si discuterà di flessibilità, il 5 settembre un altro ancora dove si parlerà di opzione donna e il 18 settembre della previdenza complementare.

Riassumendo