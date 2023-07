Pensioni agosto 2023: data di accredito, pagamento in Posta e conguagli Irpef

Le pensioni di agosto 2023 stanno per essere elaborate dall’Inps, ma il calendario con le date di pagamento è già noto. Sia per chi la ritira in banca che per chi la ritira in Posta. Per la consultazione del cedolino online con gli importi e le varie trattenute fiscali bisognerà, però, aspettare ancora qualche giorno. In ogni caso, dal prossimo mese, molti pensionati riceveranno i primi conguagli Irpef col cedolino pensione.

La data bancabile, come sempre è il 1 giorno lavorativo del mese entrante. Quindi la data di accredito della rata di pensione numero 7 sarà martedì 1 agosto 2023. Per chi ritira la pensione in Posta in contanti, però, il prelevamento resta scadenzato sui vari giorni della settimana per evitare eccessive code agli sportelli e il normale svolgimento dei servizi postali. Cosa che non risulta tassativa, ma opportuna soprattutto nei grandi centri abitati dove vi è maggiore affluenza.

Novità in arrivo con la pensione di agosto

Con il pagamento della rata di pensione di agosto ci sono importanti novità.

Sono infatti in arrivo i primiper coloro che hanno presentato la dichiarazione dei redditi a giugno 2023 e sono a credito d’imposta. Rimborsi che normalmente sono elaborati dall’Inps quale sostituto d’imposta indicato dal contribuente.

L’importo della pensione non cambia rispetto ai mesi precedenti. Ma per chi ha chiesto il rimborso Irpef direttamente con il pagamento della rendita ci saranno soldi disponibili in più ad agosto. Generalmente la maggior parte dei pensionati a credito preferisce non perdere tempo e ottenere quanto prima il conguaglio anche per fronteggiare le maggiori spese o per pagare vacanze e soggiorni estivi.

In una nota l’Inps ricorda che nell’importo della pensione di agosto 2023, oltre all’Irpef mensile, saranno trattenute anche le addizionali comunali acconto 2023 e l’addizionare regionale in base all’aliquota della regione di residenza del pensionato.

Calendario pagamenti per chi ritira la pensione in contanti

Non solo. Coloro che hanno in corso trattenute a seguito di pignoramento del quinto della pensione potrebbero ritrovarsi conteggi diversi dia precedenti a seguito del ricalcolo delle rate. L’Inps ha infatti aggiornato le applicazioni che tengono conto del nuovo importo di rendita non aggredibile dal 1 gennaio 2023.

Ricordiamo che per chi ritira la pensione in contanti presso gli uffici postali le date di prelevamento sono diverse da quella di accredito. Secondo il consueto schema predisposto da Poste Italiane i giorni di pagamento saranno i seguenti in base alle iniziali del proprio cognome:

martedì 1 agosto: A-B;

mercoledì 2 agosto: C-D;

giovedì 3 agosto: E-K;

venerdì 4 agosto: L-O;

sabato 5 agosto: P-R;

lunedì 7 agosto: S-Z.

E’ sempre disponibile il servizio di consegna della pensione, mediante delega ai Carabinieri, per i pensionati anziani che non possono recarsi in Posta. Il servizio va prenotato in anticipo tramite Poste Italiane, è rivolto a tutti i cittadini over 75 ed è gratuito. Funziona attraverso l’istituto della delega ai Carabinieri, purché il beneficairio non abbia già delegato altre persone o familiari. Per poter usufruire di tale servizio, rivolto soprattutto a persone sole e in difficoltà, è necessario prendere contatti con Poste Italiane al numero verde 800556670 oppure presso l’ufficio di zona.

Riassumendo…