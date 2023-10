Anche il mese di ottobre 2023 è quasi alla fine. I pensionati aspettano dicembre per la tredicesima (e per alcuni anche la quattordicesima). Prima però c’è di mezzo il pagamento pensione novembre 2023.

Come ogni mese sono previste date di pagamento differenziate a seconda che la pensione sia erogata con accredito diretto su IBAN oppure ritirata direttamente in contanti all’ufficio postale. Inoltre in questo secondo caso, come di consueto, è previsto un calendario scaglionato in base all’iniziale del cognome del pensionato.

Pensione novembre 2023: i turni per il ritiro in contanti

Per coloro che ritirano la pensione novembre 2023 direttamente in contanti presso lo sportello interno dell’ufficio postale (ossia senza avere l’accredito in conto o su libretto), sarà necessario osservare la seguente turnazione:

Giovedì 2 novembre 2023 , dalla A alla C

, dalla A alla C Venerdì 3 novembre 2023 , dalla D alla K

, dalla D alla K Sabato 4 novembre 2023 , dalla L alla P

, dalla L alla P Lunedì 6 novembre 2023, dalla Q alla Z.

Ricordiamo che si può delegare altra persona per il ritiro pensione alla posta.

L’accredito slitta di un giorno

I pensionati che, invece, hanno l’accredito pensione novembre 2023 si ritroveranno, sul conto o sul libretto, l’assegno il giorno 2 del mese stesso (essendo il giorno 1 la festività di ognissanti). Per completezza, riportiamo di seguito il calendario accrediti pensione da gennaio 2023 a dicembre 2023 (Circolare INPS n. 135 del 22 dicembre 2022).

3 gennaio 2023

1 febbraio 2023

1 marzo 2023

1 aprile 2023 (per accredito posta) oppure 3 aprile 2023 (se accredito banca)

2 maggio 2023

1 giugno 2023

1 luglio 2023 (per accredito posta) oppure 3 luglio 2023 (se accredito banca)

1 agosto 2023

1 settembre 2023

2 ottobre 2023

2 novembre 2023

1 dicembre 2023.

Cedolino pensione novembre 2023, dove trovarlo

Chi intende consultare il cedolino pensione novembre 2023 per verificare l’importo erogato e conoscere le ragioni per cui tale importo può variare, può come sempre farlo accedendo all’area riservata sul sito INPS.

Qui bisogna prima autenticarsi con credenziali SPID, CIE (Carta identità elettronica) o CNS (Carta nazionale servizi). Il passo successivo è inserire la dicitura “cedolino pensione” nel motore di ricerca presente.

Poi accedere alla voce “Verifica pagamento” e scegliere il mese di interesse.

