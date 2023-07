Pensionati in Italia, la fotografia dell’Inps: ecco come vivono

Qual è l’identikit dei pensionati in Italia? Ad offrirci un quadro della situazione ci ha pensato proprio l’Inps, il quale ha esaminato i dati del 2022 in base ai redditi dichiarati da oltre 14 milioni di cittadini in pensione. Come vivono queste persone? Scopriamolo insieme.

Una vita dura, con qualche stratagemma per tirare avanti

Fare i pensionati in Italia non sembra un lavoro facile. Ma come si vive da pensionati nel nostro paese secondo il Fisco? Ad offrirci alcune indicazioni ci ha pensato proprio l’Inps, con un rapporto relativo ai redditi dichiarati nel 2022. Secondo i dati il reddito medio è di 18.990 euro. C’è però chi riesce ancora ad arrotondare con redditi extra, ma si tratta di piccole aggiunte. Infatti, il 93% dei pensionati afferma che il loro reddito prevalente è appunto quello della pensione. Mentre il 37% di loro afferma che non ha altro reddito. L’imposta netta media dichiarata è di 4.650 euro. Particolarmente interessante anche il quadro relativo alle spese. 8 milioni di pensionati dichiarano di spendere complessivamente nell’anno oltre 9 miliardi in medicine, visite specialistiche e assistenza sanitaria.

Si tratta di una spesa comprensibile, vista l’età avanzata dei soggetti. In media, tale somma corrisponde a circa 1190 euro a pensionato. Per quanto riguarda il reddito complessivo, quello dichiarato lo scorso anno in merito agli introiti del 2021, corrisponde a ben 330 miliardi, ossia 22.730 euro di media. A tale somma va poi applicata l’imposta, la quale ammonta complessivamente a 83 miliardi, la quale da lorda scende a netta ed equivale a 61,42 miliardi di euro, pari a 5.290 euro di media. Ci sono poi i pensionati d’oro, quelli che hanno una pensione di oltre 200 mila euro, ma si tratta di appena 27 mila persone, ossia solo lo 0,2% dei contribuenti. Invece il 32,6% dei pensionati conosciuti dall’agenzia delle Entrate dichiara redditi tra 15mila e i 26mila euro di reddito. Come dicevamo, c’è chi riesce ad arrotondare. Si tratta di circa un milione di pensionati, tra questi 883 mila affermano di lavorare come dipendenti, mentre 95 mila concedono prestazioni autonome.

Pensionati in Italia, come vivono?

Pensioni d’oro, secondi lavori e qualche stratagemma per tirare avanti. La maggior parte dei pensionati in Italia cerca di arrangiarsi, soprattutto per far fronte alle tante spese e ai rincari alimentari e non solo. Quasi il 57% dei pensionati dichiara di avere una casa di proprietà in cui vivere, mentre sono pochi quelli che ancora ne pagano il mutuo, solo il 2,3%. Su 14,5 milioni di contribuenti, quasi 8 milioni hanno la deduzione per abitazione principale con uno sconto superiore ai 4,2 miliardi. E per quanto riguarda la spesa della badante? Sappiamo che molti anziani ne hanno bisogno, in quanto l’assistenza dei figli non può sopperire alle esigenze di un’intera giornata, visto che gli stessi vanno a lavoro.

A quanto pare sono solo 100 mila coloro che dichiarano tale assistenza per ricevere le agevolazioni relative agli sconti per addetti all’assistenza personale. Le detrazioni d’imposta complessivamente si fermano a poco più di 193mila euro, con un valore pro capite medio di 1.920 euro. 100 mila pensionati su 14 milioni sembra però una cifra davvero irrisoria, il che fa pensare che in realtà, molti cittadini non dichiarano di essere assistiti da una badante, la quale viene quindi retribuita in nero.

I punti chiave…